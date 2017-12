Uragan Džejms razneo Efes!

Neka ostane zapisano da je glavni i odgovorni scenarista ovakvog napadačkog raspleta bio momak vrele dominikanske krvi, Džejms Feldin!

Pobeda koja je trebalo da se dogodi ranije. U nekom drugom vremenu, u nekim drugim okolnostima. Ali, ono što je pre deset meseci bio poraz za kraj gotovo nezapamćene serije pobeda i svojevrsna najava konačnog rasplet u borbi za četvrtfinale, sada se pretvorilo u veličanstven uspeh za potvrdu vrtoglavog uspona forme. Žig potvrde da madridski skalp nije bio slučajnost! Crvena zvezda - Efes 100:81 (29:23, 21:21, 24:18, 26:19).

Čarobna noć Džejmsa Feldina! Kako drugačije opisati ono što je reprezentativac Dominikanske Republike uradio Efesu u noći punoj emocija? U najmanju ruku - partija koju će pamtiti zauvek, uz lični rekord po broju ubačenih poena (29) i šut iz igre - 11/16 (7/9 za dva). Feldin je bio lice i naličje pobede koja je široj košarkaškoj javnosti dokazala da je Crvena zvezda na pravom putu. A da je Crvena zvezda opet ona prava i da su navijači vratili veru u ovaj tim možda i najbolje opisuju ushićeno iščekivanje "stotke" kod slobodnih bacanja Matijasa Lesora. Zver se probudila!

Da je želeo, Dušan Alimpijević verovatno ne bi mogao da nacrta bolju utakmicu za svoje momke. S mnogo iskristalisanih detalja, konkretnih poteza, dobrih rešenja u oba polja. Ne treba biti mnogo pronicljiv, sve se samo otvorilo - pre nepunih mesec dana napadački tmurna Crvena zvezda, sa po 58 poena u mečevima protiv CSKA i Olimpijakosa, sada je zver koja gotovo zastrašujuće utrpava lopte u protivničke obruče i traži još!

Šteta je što u riznici trijumfalnih pohoda u poslednje dve sedmice ne stoji i Baskonijina „glava“ jer sada bismo govorili o, fudbalskim žargonom rečeno, savršenom het-triku. Bilo kako, Crvena zvezda učinila je da se Efesovi individualci osećaju inferiorno na mestu gde su padali mnogo veći, jači i bolji sastavi.

Za četvrtinu i po strahovitog udara Zvezda je istanbulskom takmacu ubacila čak 45 poena! Bio je to dokaz zvezdanog psihološkog i ekipnog uspona momaka koji su do pre samo dve sedmice bili skoro, pa prežaljeni. Neka ostane zapisano da je glavni i odgovorni scenarista ovakvog napadačkog raspleta bio momak vrele dominikanske krvi, Džejms Feldin. Sa svojih 13 poena u prvom kvartalu, odnosno 15 do odlaska na zasluženi odmor, Feldin je bacio rivala u ozbiljan odbrambeni rebus, jer spasa za njegove hice nije bilo. A šta je do kraja uradio - zapamtiće košarkaši Efesa dugo, dugo...

Njegova dobra napadačka rola kao da je probudila želju u ostalima da svojim navijačima pruže još jedno sportsko zadovoljstvo, veče posle najvećeg fudbalskog uspeha u više od dve i po decenije. Nemanja Dangubić se definitivno nalazi u nekoj drugoj priči - opušteniji, razigraniji, sigurniji. Njegova rešenja dala su krila Crvenoj zvezdi, dok je Stefan Janković iskočio kao džoker trenera Alimpijevića jer je bio gospodar oba reketa. Ne treba trošiti reči koliko su lopte Tejlora Ročestija značile u momentima kada je ekipi trebalo malo vazduha i lakih poena. Počev od one trojke na trojke koja je pokrenula Zvezdinu lavinu, do asistencije Peri Antiću sredinom drugog kvartala za potvrdu sjajne napadačke igre.

Ponovo je u njegovom odsustvu čovek sa loptom u rukama bio Dejan Davidovac, koji se očigledno sve lepše oseća u koži organizatora. Ali, ni njegova dva sigurna prodora na koš, pravo u lice fizički daleko moćnijim čuvarima, potvrdila su da je igrač na koga crveno-beli mogu da računaju u više faza.

Nije sve bilo u dobrom napadu i gotovo perfektnoj organizaciji igre. Ključ pobede leži u strašnoj, gotovo frenetičnoj odbrani koju su Zvezdini policajci Branko Lazić i Nemanja Dangubić uz pomoć celog tima sproveli na glavnim Efesovim igračima - Eriku Mekolumu, Rikiju Ledu i Vladimiru Štimcu. Dovoljno je samo uputiti na činjenicu da su Mekolum i Ledo, ti moćni skoreri koji su Barseloni i Makabiju utrpavali poene kako su hteli, u prvom delu utakmice sa Zvezdom bili svedeni na zajedničkih sedam poena, odnosno jedan koš iz igre! I da su im crveno-beli do kraja utakmice pokazali da ipak nisu takav bauk, kako se od početka sezone pričalo. Ni Vladimir Štimac, koga su krcate tribine dvorane Aleksandar Nikolić dočekale stojećim ovacijama, nije bio u svom elementu, ali je utakmicu završio sa osam poena i šest skokova. Nedovoljno za ovosezonske standarde.

Dok su slavine bile zatvorene za Efesov vodeći triling, u prvi plan iskočio je povratnik Zoran Dragić. Ali, ni njegovih 14 poena, kao ni 16 koševa košarkaške zveri Brajanta Danstona, nisu mnogo pomogle Efesu. Jer, čak i kada se činilo da je gost iz Turske u dobrom momentumu, razarajuća odbrana na startu trećeg kvartala, dve ukradene lopte i ona zakucavanja Matijasa Lesora odnela su i poslednji tračak nade.

Crvena zvezda je bez prestanka zatrpavala koš i bušila mrežicu kako joj se htelo! Zato je na kraju odnela više nego uverljivu pobedu.

CRVENA ZVEZDA – EFES 100:81

/29:23, 21:21, 24:18, 26:19/

Hala: Aleksandar Nikolić

Gledalaca: 6.123

Sudije: Huan Karlos Garsija Gonzales (Španija), Janis Fufis (Grčka), Robert Viklicki (Češka).

CRVENA ZVEZDA: Radičević, Dangubić 10, Davidovac 6, Lazić 5, Antić 5, Dobrić 10, Feldin 29, Janković 6, Ročesti 11, Lesor 9, Jovanović, Bjelica 9. Trener: Dušan Alimpijević.

EFES: Ledo 7, Mekolum 8, Braun 6, Batuk, Demir, Motum, Adams 12, Štimac 12, Murić, Dragić 14, Danston 16, Simon 6. Trener: Velimir Perasović.

(FOTO: Star Sport)