Đurđević ima problem pred derbi sa Vojvodinom

„Braniće golman“, smeje se trener Partizana koji kaže „zasad ne razmišljamo o Stojkoviću, a ako dođe...“

Voždovac mu je zadao udarac u bradu, a pred novu rundu Superlige, šampion je uzdrman i saznanjem da bi na megdan Vojvodini mogao bez udarne pesnice. Uroš Đurđević je povređen i postoji opasnost da propusti derbi u Novom Sadu, zakazan za nedelju od 19 časova.

To je obelodanio šef struke crno-belih Miroslav Đukić, dan pre gostovanja na „Karađorđu“.

„Čeka nas teška utakmica, verujem da će moja ekipa odigrati dobro i vratiti se na pobednički kolosek. Jedino je problematičan Uroš Đurđević, dobio je udarac u mišić, juče je imao otok, videćemo kako će biti danas, da li će biti sposoban da krene s nama u Novi Sad“, rekao je Đukić.

Strateg crno-belih ne može da računa ni na vezistu Nebojšu Kosovića, povređenog tokom drugog poluvremena okršaja sa Zmajevima.

„Sigurno 15 dana nećemo moći da računamo na Kiću. Dobro je, ipak, što se ne radi o teškoj povredi kako smo pretpostavljali u početku“.

Povoljna okolnost po osvajača duple krune je što se u stroj vratio Everton Luiz.

„Bio je povređen i zato nije igrao u sredu. Juče je trenirao. Spreman je“.

Miroslav Đukić nije želeo da otkrije ko će braniti u nedelju, međutim, posle kikseva Filipa Kljajića izvesno je da će doći do promena među stativama.

„Braniće golman“, uz osmeh je prokomentarisao šef struke. „Videćemo ko će to biti. Još razmišljamo. Ko god da stane na crtu - nema problema. Mi mu verujemo. To (greške, op. au) su stvari koje se u fudbalu dešavaju“.

A kad je reč o eventualnom povratku Vladimira Stojkovića?

„Zasad o njemu ne razmišljamo, jer nije naš član. Ukoliko dođe, onda ćemo razmišljati“, pojasnio je trener Partizana.

