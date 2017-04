Đurđević: Navijače ne možeš da foliraš

"Verovatno su u meni prepoznali nekog ko se ne štedi, а јa mogu samo da im obećam da ću do kraja igrati još jače i snažnije", kaže heroj Partizana

Nije zatresao mrežu Crvene zvezde u 154. večitom derbiju, postio je, ali je zato Uroš Đurđević odlučio meč sa Vojvodinom na kojem je doneo crno-belima važan trijumf od 1:0 i nastavak šampionske trke.

Posle samo 32 sekunde kapiten mlade reprezentacije Srbije matirao je Novosađane i razgalio 15.000 posetilaca derbija u Humskoj.

"Sve je krenulo kako treba. Postigli smo gol na vreme, bili agresivni, igrali na polovini rivala, jednostavno smo demonstrirali fudbalsku moć u prvih pola sata. Onda je došlo do neobjašnjivog pada u našoj igri i hvala Bogu da zbog toga nismo kažnjeni. Stručni štab će uraditi analizu i videćemo koje su to loše stvari uticale na veliki pad u našoj igri. Ne smemo više sebi dozvoliti takav luksuz", napominje Đurđević.

Zavoleli su navijači Partizana Uroša ove sezone, a ni mladi golgeter ne krije da mu je prijalo skandiranje imena sa istočne tirbine tokom jučeračnje utakmice.

"To je posebna priča. Navijače ne možeš da kupiš foliranjem, jer se to brzo provali. Verovatno su u meni prepoznali nekog ko se ne štedi, ko će da ukliza sto puta u toku utakmice, nekoga ko će uvek da juri i da pritiska protivnika i da ga tera na grešku. Ja mogu samo da im obećam da ću do kraja igrati još jače i snažnije", poručuje Đurđević.

Golgetera crno-belih raduje i povratak publike na stadion u Humskoj.

"Fenomenalna je stvar igrati pred ovolikim brojem navijača, ako se zna da je poseta do sada bila slabija. Mislim da smo odnosom prema dresu koji nosimo, rezultatima i konstantnim pritiskom pod kojim igramo skoro celo prvenstvo, zaslužili da nas publika podrži u većem broju. Od srca im hvala, bili su nam vetar u leđa, jer da njih nije bilo pitanje je da li bi izdržali do kraja", zaključio je Uroš Đurđević.

(FOTO: FK Partizan)