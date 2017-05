Ðurđević: Povratak u Partizan – gol karijere!

Mladi golgeter oduševljen osvajanjem šampionske titule i najavljuje osvajanje duple krune

Partizan je došao do 27. titule državnog prvaka u klupskoj istoriji, pošto je Superligu završio sa tri boda više od Crvene zvezde.

Golgeter Partizana Uroš Ðurđević ocenio je da je osvajanje titule prvaka Srbije neverovatan osećaj, ali da to nije kraj ambicijama, već da je sledeći cilj pobeda nad Crvenom zvezdom u finalu Kupa Srbije i kompletiranje duple krune.

"Ova pobeda je najbitnije što smo uradili ove sezone. Odličan je osećaj biti prvi... Ostaje nam još jedan korak do duple krune, to je nešto što smo ciljali od početka. Verujem da ćemo pobediti Crvenu zvezdu i doći i do trofeja Kupa", rekao je Ðurđević novinarima posle pobede nad Mladosti (5:0).

On je naglasio da je letošnji dolazak u Partizan bio pravi pogodak.

"Posebno me raduje što sam najbolji strelac lige, Leonardu sam namerno dodao loptu da bismo se izjednačili na listi strelaca. Pokazao sam da mi ta nagrada nije toliko bitna, iako sam je na kraju dobio. Već da mi je bitan timski učinak. Mislim da sam napravio pravi pogodak povratkom u Srbiju, odnosno dolaskom u Partizan. Za mene je to gol karijere, stvarno. Nemam reči za atmosferu večeras”, rekao je Đurđević.

Da li je to poslednji “gol” u dresu Partizana?

“To još ne znam, ja se nadam da nije. Nadam se da će poslednji biti u subotu”.

Koliko ovaj tim može u kvalifikacijama za Ligu šampiona?

“Sigurno da može mnogo, sa par pojačanja jer Milenković odlazi u Fjorentinu. Na nekim mestima moramo da se pojačamo, ali smo ovim nizom od 36 utakmica pokazali kakva smo ekipa. I to mora da se ceni”, rekao je Đurđević.

