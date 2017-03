Đurđević raspaljuje Grobare: Prvi put sam igrao u rupi! To me je iscrpelo!

„Bilo je jako teško, uspeo sam da se oporavim“, poručio je sjajni napadač

Fudbaler Partizana Uroš Đurđević rekao je da je očekivao tešku utakmicu protiv Metalca (3:0) u Superligi Srbije, ali da je ekipa dobro reagovala i zasluženo pobedila

„Očekivali smo vrlo tešku utakmicu, jer znamo da je prva sledeća posle derbija uvek teška. Dobro smo počeli, prvo poluvreme smo odigrali dobro, ali smo dali samo jedan gol, iako smo imali mnogo šansi. U drugom poluvremenu smo takođe kontrolisali igru i na kraju zasluženo pobedili 3:0“, rekao je Đurđević novinarima

Partizan je danas slavio u 25. kolu Super lige Srbije, a za vikend je odigrao 1:1 protiv Crvene zvezde na stadionu "Rajko Mitić".

„Dosta me je iscrpeo derbi. Prvi put sam igrao dole u "rupi". Bilo je jako teško, ali uspeo sam da se oporavim, tako da smo danas odigrali normalno utakmicu. Sutra nas čeka oporavak i onda još jedna teška utakmica. Sutra počinjemo da se spremamo za Lučane. Biće teško dole, ali mi nastavljamo dalje i nastavljamo ovaj pobednički niz“.

On je bio strelac izjednačujućeg gola za Partizan protiv Crvene zvezde. U medijima se od kraja derbija vodila polemika da li je igrač zakačio loptu i rukom dok je glavom davao gol.

„Smetalo mi je to pomalo, samo se o tome pričalo, a ne o tome koliko smo mi šansi imali, a oni ne...Prijalo mi je i skandiranje navijača danas, znači mi što su me prihvatili. Ja im to vraćam na terenu".

