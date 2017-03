Đurđević spasio Partizan tri minuta pre kraja, pamtiće se greška Maja Vujovića (VIDEO)

U 153. večitom derbiju 1:1

Veličina slova A A A

Pre utakmice više se pričalo o Maju Vujoviću nego o bilo kom fudbaleru beogradskih rivala, a i posle 153. večitog derbija verovatno će se najviše pričati o novosadskom arbitru. Jer upravo je Vujovićeva greška dozvolila Geloru Kangi da postigne gol koji je u dobroj meri odredio tok najveće utakmice srpskog fudbala, iako nije bio dovoljan da Crvenoj zvezdi donese pobedu i beg na devet bodova prednosti u odnosu na Partizan. Tri minuta pre kraja meča Miroslav Vulićević je poslao savršenu loptu ka Urošu Đurđeviću, a ovaj do tog trenutka prilično bledu partiju izvukao pogotkom za konačnih 1:1.

Kazna za Zvezdino preterano povlačenje u poslednjim mintima derbija. Iako je posle tog vodećeg gola iz 34. mintua bilo sasvim logično da se inicijativa prepusti večitom rivalu. A taj Zvezdin gol biće ono po čemu će se pamtiti 153. večiti derbi.

Vujović - ili bolje reći njegovi pomoćnici - u 34. minutu utakmice nisu videli da je lopta celim obimom već napustila teren pre no što je Džon Ruiz uspeo da je vrati do Ričmonda Boaćija na petercu, a on dalje do Kange, koji je sa 11 metara prevario nemoćnog Filipa Kljajića.

Do tog trenutka, večiti rivali su bili ravnopravni takmaci na terenu. Posle tog gola Zvezda je verovatno svesno prepustila loptu rivalu i čuvala rezultat. Sve do pred kraj, prilično uspešno, pre svega zahvaljujući Mičelu Donaldu i Abrahamu Frimpongu (možda i najboljem akteru derbija), koji su crno-belima skinuli “milion“ lopti.

Uspele su ipak komšije sa druge strane Topčiderskog brda nekoliko puta opasno da zaprete - Leonardo je najčešće unosio nemir u domaći sastav - ali je impresivni golman Zvezda Filip Manojlović zaustavljao dva pokušaja Brazilca, te jedan Uroša Đurđevića, koji, kao i nešto pre njega Bojan Ostojić, u još jednoj situaciji nije uspeo da iz dobre pozicije usmeri loptu u metu.

Sa druge strane, dva pokušaja Džona Ruiza sa distance, sijaset nepreciznih dodavanja Kange, potpuno odsečeni Ričmond Boaći... Uz ogradu da je Zvezda kontrolisala ritam u periodu pre tog Kanginog gola, da bi se potom povukla kad je inicijativa - uz sudijsku pomoć - dala rezultat. Istini za volju, izuzev te jedne greške Vujović je obavio odličan posao, ali iako se greške dešavaju cela njegova izvedba na stadionu "Rajko Mitić" pamtiće se po tom odlučujućem detalju.

I onda taj 87. minut. Zvezdini štoperi više su pažnje posvetila Leandru Tavambi, Đurđević je bio brži od Marka Petkovića...

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 1:1 (1:0)

/Kanga 34 - Đurđević 87/

Stadion: Rajko Mitić;

Gledalaca: 41.000;

Sudija: Majo Vujović (Novi Sad);

Žuti kartoni: Anđelković, Plavšić, Luković Milić (Crvena zvezda), Everton (Partizan).

Crvena zvezda (4-2-3-1): Manojlović - Petković, Frimpong, Luković, Anđelković - Donald, Le Talek - Plavšić, Kanga (od 80’ Milijaš), Ruiz (od 76’ Milić) - Boaći (od 83’ Sikimić);

Partizan (4-2-2-2): Kljajić - Vulićević, Milenković, Ostojić, Miletić - 21 Jevtović (od 64’ Jevtović), Everton - Kosović (od 84’ Tavamba), Stevanović (od 74’ Mihajlović) - Leonardo, Đurđević.

(FOTO: Star Sport)