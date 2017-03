Videli smo da je lopta izašla pola metra, navikli smo da se borimo protiv nepravdi!

"Dao sam glavom. Skočio sam iznad Petkovića i dao gol glavom. A to za ruku mi stalno spočitavaju, još iz vremena kad sam igrao u Holandiji", prisetio se jednog detalja iz prošlosti strelac izjednačujućeg pogotka za Parni valjak

Partizan je preživeo 153. večiti derbi i u Humsku odneo jedan bod, a svega toga ne bi bilo da Uroš Đurđević nije ostao hladne glave u samom finišu utakmice.

Napadač Parnog valjka iskoristio je trenutak nesigurnosti Marka Petkovića i zakucao loptu glavom, a iako postoje mišljenja da je strelac izjednačujućeg pogotka to učinio rukom, on uverava da je sve bilo regularno.

„Ne, dao sam glavom. Skočio sam iznad Petkovića i dao gol glavom. A to za ruku mi stalno spočitavaju, još iz vremena kad sam igrao u Holandiji i dao onaj efektan gol za Vitese protiv Ajaksa. Pričali su da je ruka, a ja sam loptu primio na grudi“, kaže Đurđević i priseća se jednog detalja iz prošlosti.

Svega je bilo u novom okršaju dva najveća srpska kluba, ali će meč najviše ostati upamćen po velikom propustu sudijske ekipe kod prvog gola Crvene zvezde, kada je lopta izašla u gol-aut. U nastavku te akcije Gelor Kanga je zatresao mrežu.

„Videli smo da je lopta izašla pola metra izvan gol-aut linije, to se pokazalo na fotografijama i snimcima. Ali, navikli smo da se borimo protiv nepravdi. Zbog toga smo se dogovorili da u drugom poluvremenu izađemo još agresivnije, da probamo da izvučemo bolji rezultat. Pokazali smo da smo prava ekipa i najvažnije je da smo i dalje u seriji bez poraza“, poručuje Đurđevič.

Zahvalio se mladi centarfor navijačima na podršci koju su pružili u domu najljućeg protivnika, ali otkriva da mu na terenu nije bilo nimalo lako.

„Fenomenalna atmosfera, ali ja sam u prvom poluvremenu imao problem da se nadišem. Bila je velika borba, pa su me u drugom poluvremenu, oko 70. minuta, uhvatili grčevi. Ali, rekao sam sebi: 'Nema šanse sad da izađeš'. Izdržao sam do kraja i ispostavilo se to kao dobra odluka“, jasno će Đurđević.

