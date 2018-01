Novi klub prati Đuričića

Žele ga Veštice

Ako bi vam neko rekao da vas žele Veštice sigurno vam ne bi bilo drago. Ali ako se to prenese na fudbal, odnosno ako znate da je to Benevento iz italijanske Serije A, onda to i nije tako loše. E upravo ovaj klub sa dna tabele na Čizmi želi Filipa Đuričića, javlja Skaj Sport Italija.

Postoji ideja kod Beneventa da dovede ovog fudbalera koji se baš nije naigrao u dresu Sampdorije.

Naravno, ističe se i u italijanskim medijima da je Crvena zvezda zainteresovana za Đuričića, te da će ovaj fudbaler možda moći da bira da li želi da ostane na Apeninima ili da se vrati u Srbiju.

Pominjalo se prethodnih dana da je i Kjevo iz Verone pokazao interesovanje za ovog fudbalera, kao i neki švajcarski i holandski klubovi.

Đuričić je igrao u Radničkom, Herenvenu, Benfici, Majncu, Sautemptonu, Anderlehtu i Sampdoriji. Igrao je i za reprezentaciju Srbije.

(FOTO: Star sport)