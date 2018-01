Uroš Spajić se vraća u Francusku?

Postoji interesovanje, ali prepreka može da bude aktuelni ugovor

Širom su otvorene kapije zimske fudbalske pijace, počeli smo i sa praćenjem dešavanja iz minuta u minut, a baš kao što se i očekivalo srpski fudbaleri biće takođe vrlo traženi.

Jedan od njih mogao bi da bude Uroš Spajić, koga navodno prati Sent Etjen. Spajić je ove sezone među standardnijim fudbalerima u Anderlehtu i ima poverenje trenera Hajna Vanezebruka, ali Sent Etjen će pokušati da iskoristi novac koji ima na raspolaganju kako bi doveo štopera kojeg može da plati kako bi se rešio veliki problem u odbrani. Spajić je jedan od njih.

Sent Etjen ove sezone igra daleko ispod očekivanja, nalazi se na samo bod od opasne zone, a odbrambena linija je druga najlošija u francuskom prvenstvu. Zbog toga je klupska uprava rešila da pokuša da zakrpi rupu kako bi se spasila ova sezona.

Spajićeva prednost u odnosu na neke druge štopere je ta što odlično zna francuski, s obzirom da je do početka prošle sezone nastupao za Tuluz. Ali, Sent Etjenu bi problem mogao da predstavlja Spajićev aktuelni ugovor, koji traje do juna 2021. godine.

Anderleht bi teško pustio Spajića na pozajmicu, a transfer bi bio jedino rešenje.

