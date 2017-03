Uroš Đurđević za Italijane: Da mi je Palermo dao šansu bio bih kao Kavani i Dibala!

Partizanov napadač o mogućnosti da se vrati u Seriju A, kontroverzniom Zampariniju, razlozima povratka u Srbiju, ali i našim mladim reprezentativcima

Jedna sezona u Viteseu. I jedna u Palermu. A onda se Uroš Đurđević vratio u Srbiju da restartuje karijeru.

Jasno je i pre kraja ove takmičarske godine da je u tome uspeo, postigao je 11 golova na 16 superligaških utakmica, još dva u državnom kupu, plus šest za mladu reprezentaciju. Više nego dovoljno da postane uzdanice Partizana, dečko koji rešava utakmice, ali i magnet za strance, pa se sve češće pominje mogućnost da na leto opet proba van granica naše zemlje.

Od ranije se zna da ga na oku drže skauti moskovskog Spartaka i turskog Gacijantepa, na 153. večitom derbiju iz lože Marakane posmatrali su ga predstavnici Sanderlenda i Sampdorije, a sam 23-godišnji napadač ne krije da bi voleo opet da se oproba u Seriji A.

„Moja želja je da opet napustim Srbiju. I možda se opet vratim u Italiju“, otkrio je Đurđević, ozmeđu ostalog, u opširnom intervjuu za italijanski Tutomerkatoveb.

Povod ra razgovor je činjenica da se raspucao i da iz Brazilca Leonarda predstavlja pokretačku snagu Parnog valjka.

„Ovo je sezona mojih snova! Nadam se da ću nastaviti u istom ritmu, želim da se borim za titulu sa Partizanom. Pogodak na stadionu Crvene zvezde je nagrada za trud uložen u dosadašnjem toku sezone. Srećan sam što sam bio strelac u tako važnom okršaju“.

Italijane, pak, više zanima zašto takav napadač nije uspeo u Palermu, mada su zaboravili da je jedan od razloga povreda s početka tamošnje epizode.

„Imao sam malu minutažu, nisam dobijao šansu da pokažem koliko stvarno mogu. Dao sam gol na debiju protiv Karpija, a već u narednom kolu povredio se na gostovanju u Milanu. Oporavio sam se, trenirao dobro, pa ponovio bio strelac protiv Sasuola. Ipak, nisam igrao u kontinuitetu“.

Poverio im se...

„Jedna od stvari je da nisam bio srećan, zato što nisam dobijao šansu da igram češće. A čini mi se da sam je zaslužio, jer imam pobednilčki mentalitet i talenat“.

Prokomentarisao je i trenutno, ne baš povoljnu, poziciju sicilijanskog kluba (preti mu selidba u Seriju B), koji je nedavno ostao bez predsednika, pošto je posle 15 godina ostavku dao kontroverzni Mauricio Zamparini.

„Palermo igra dobro, naročito na svom terenu. Situacija jeste teška, ali se nadam da moj bivši klub može da očuva status u elitnom rangu. Jedno je sigurno: kad se tako često menjaju treneri onda ne možete da očekujete bolje rezultate. Nisam imao direktan kontakt sa Zamparinijem, osim što sam ga video nekoliko puta kad je dolazio na treninge. Sa njim nikad nisam imao problem. Često je menjao trenere, to nije dobro za ekipu“.

Koliko je mladom igraču bitno da oseti poverenje trenera i ljudi iz kluba može se zaključiti i na osnovu sledećih reči.

„Serija A je jača nego Superliga Srbije, ali je za mene najvažnije bilo da igram. Kad sam dobio poziv iz Partizana ključna stvar je bila što me je želeo trener Marko Nikolić. Zato sam se vratio u Srbiju, želeo sam sebe ponovo da stavim na fudbalsku mapu. Sad koristim šansu koja mi se ukazala. Da sam isti ovaj status, kakav sad imam u Partizanu, imao u Palermu siguran sam da bih krenuo stopama Kavanija, Dibale, Belotija...“, nabrojao je vrhunske golgetere koji su sa stadiona „Renco Barbera“ lansirani u fudbalsku orbitu.

Pokušao je Italijanima da objasni ono što se mnogi u Srbiji pitaju: kako to mlađe selekcije naše države „biju sve redom“, a seniorski tim nikako da se plasira na veliko takmičenje.

„Mi smo država bogata talentima. Dokaz za to je titula prvaka Evrope za igrače do 19 godina, u kojoj sam i ja učestvovao. Tu je i pehar sa Mundijalita na Novom Zelandu. Ne znam zbog čega se pobednički gen gubi u A reprezentaciji. Nadam se da će Srbija imati velikog uspeha u budućnosti, mogu da kažem da generacije '94, '95 i '96 obiluju talentom“, rekao je Uroš, uz napomenu da „jedino ako nastavi da postiže golove selektor A reprezentacije može da ga stavi na spisak“.

Dotad je fokus na mladoj, u kojoj dva njena člana igraju u Seriji A. U pitanju su Sergej Milinković Savić (Lacio) - za koga je rekao da zalsužuje iskorak u karijeri - i Saša Lukić (Torino), čije partije ocenjuje „bez greške“.

A kolonija na Apeninima trebalo bi da bude bogatija za još dva člana, jer su štoper Nikola Milenković i napadač Dušan Vlahović pred potpisom za Fjorentinu.

„Vrhunski su talenti, ali pazite, ukoliko ih Fjorentina kupi mora da bude strpljiva, reč je o veoma mladim osobama. Biće im potrebnmo vreme da se prilagode taktičkim zahtevima i takmičenju kakvo je Serija A, potpuno drugačije od ovdašnjeg. U svakom slučaju, u pitanju su momci koji mogu da igraju za bilo koji italijanski tim. Najvažnije je da igraju, kako bi stekli iskustvo. Ako stvarno odu u Firencu želim im sreću“, završio je Uroš Đurević.

