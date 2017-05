Đurovski: Hteo sam da spasem Manojlovića!

„Manojlo je prihvatio to fenomenalno i ovom prilikom mu čestitam, kažem: 'Svaka čast'. Jer se tako stvara budući golman Crvene zvezde“, kaže strateg crveno-belih

Trener Crvene zvezde Boško Đurovski smatra da je za mladog čuvara mreže Filipa Manojlovića bolje što u ovom trenutku nije na golu, jer bi svaka eventualna greška mogla „skupo“ da se odrazi na njegovu dalju karijeru.

Stoga je sasvim izvesno da ga neće biti na golu aktuelnog šampiona Srbije ni u Ivanjici (sreda, 19.00).

„Mislim da je to logičan sled okolnosti. Razmišljajući o poziciji golmana i Manojloviću, koji je veoma mlad golman i ima vrhunske kvalitete, u razgovoru sa trenerom Maksimovićem hteo sam da ga na neki način spasem. Mislim da je ovo momenat. To je veliki golman, ali je ušao u neku psihološku situaciju gde bi još jedan gol, u kojo bi se sumnjalo da je njegova krivica, mogao da bude katastrofalan po njega“, objašnjava Đurovski, a prenosi Mondo.

Nepopularna odluka za dobrobit supertalentovanog čuvara mreže.

"U ovoj situaciji je najvažnije da njega spasemo jer je on budućnost Crvene zvezde. Manojlo je prihvatio to fenomenalno i ovom prilikom mu čestitam, kažem: 'Svaka čast'. Jer se tako stvara budući golman Crvene zvezde. U suprotnom slučaju, ne daj Bože, možda bi već bio izgubljen za klub i njegova karijera bi možda bila drugačija. Ovako mislim da smo pomogli, kako njemu, tako i Crvenoj zvezdi", završava Boško Đurovski.

Bodvi su prioritet u borbi za šampionsku titulu u ovoj sezoni.

„Nas cilj je poznat. Moramo ostati koncentrisani do kraja prvenstva. To znači da moramo da pobedimo u obe utakmice. Prva prepreka je Javor koji prima malo golova na svom terenu, ali i malo daje. Moramo da nametnemo svoj stil, da se borimo, a ja se nadam pobedi“, rekao je Đurovski novinarima na stadionu Rajko Mitić, a prenosi Beta.

Crveno-beli dva kola pre kraja šampionata imaju 49 bodova, tri manje od Partizana, i u Ivanjici imaju imperativ pobede ako žele da ostanu u šampionskoj trci. Upitan da li će ekipa pratiti rezultat utakmice u Nišu između Radničkog i Partizana, Đurovski je rekao da se to ne može izbeći.

U prethodnom periodu prisutne su tenzije u srpskom fudbalu usled čestih prepucavanja izmedju večitih rivala saopštenjima.

„Zadnjih 10 do 15 godina ovde je napeta atmosfera. Sve je bilo drugačije ranije. Ovo su neke nove metode komunikacija i to nije dobro za naš fudbal. Čim vidim bombastične naslove u novinama, ja izbegnem da čitam, jer mi poremeti koncentraciju. Neću da ulazim u analizu toga, jer mislim da su to nepotrebna previranja“.

Okosnicu tima i ovoga puta će činiti igrači koji su izneli najveći teret dosadašnjeg toka sezone.

„Neće biti velikih promena u ekipi. Možda jedna ili dve... U Ivanjici idemo sa četiri napadača. Dakle, idemo da budemo ofanzivni. Najviše pažnje sam u prethodnim danima posvetio defanzivnoj fazi, da ne dolazi do grešaka, jer često pravimo greške u defanzivi kada izgubimo loptu u napadu“

Prema poslednjim informacijama, finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Partizana najverovatnije će se igrati u Beogradu.

„To je logičan sled okolnosti. Mislim da bi trebalo u Beogradu, a ne u Novom Sadu. Da li će na stadionu Partizana ili ovde, nije bitno. Ja sam kao igrač osvajao na njihovom stadionu i prvenstvo i Kup. Važno je da svi budu zdravi i spremni, a stadion nije važan“, rekao je Đurovski.

