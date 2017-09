US open: Finale koje niko nije očekivao

"Lepši deo" njujorškog grend slema danas dobija novu šampionku, a za prestižnu titulu i 3,7 miliona $ nagrade od 22 časa boriće se dve mlade Amerikanke - Medison Kiz i Sloun Stivens

Veličina slova A A A

Niko, ali bukvalno niko nije očekivao ovakvo finale ženskog singla na US Openu. Pa ni one same. Medison Kiz, trenutno respektabilna 15. na WTA listi, igra za 2.000 bodova, ali i 3,7 miliona dolara nagrade (1,825 miliona ide poraženoj), protiv njene odlične prijateljice i koleginice iz Fed kup tima, Sloun Stivens, tek 83. teniseke sveta.

Njujork gori, dve Amerikanke se od 22 časa po srednjoevropskom vremenu bore za prestižnu titulu, a to nije niti jedno od poznatih imena. Jasno je da će u publici, na najvećem stadionu na svetu koji nosi naziv čuvenog Artura Eša biti ludo. Sjatiće se tu "i kurta i mutra", i holivudska elita i obična raja.

KIZ - STIVENS

KI 1, KVOTA 1,40

I pravo zato ne možemo očekivati vrhunski meč, Ma koliko obe devojke bile kvalitetne, teško će se odupreti pritisku javnosti, tako da sumnjamo da mogu da daju najbolje od sebe. Ali nema sumnje da će dati sve od sebe. Pre svega Stivensova koja upornošću i tempom razbija rivalke. Ni Kizova se sigurno neće lako predati, te nema sumnje da će na terenu biti veoma borbeno. A sada je pred njima najvažniji meč u životu. Meč za koji su se pripremale od kada su prvi put uzele reket u ruke.

KIZ - STIVENS

TS 3, KVOTA 2,41

Kada se pogleda malo dalje od ovog US Opena rezultati ove dve američke devojke i nisu iznenađujući. Istina, i jednoj i drugoj ovo je prvo gren slem finale, ali su odlični nastupi na prethodnim, veoma jakim turnirima, kao što su Toronto, Sinsinati i Stenford prosto su najavili ovakav rasplet. Zanimljivo je da su i jedan i druga druga skoro imale operacije, Kiz na ručnom, a Stivens na nožnom zglobu. Kao što se vidi, odlično su se oporavile.

KIZ - STIVENS

KMB 1&UG> (21,5), KVOTA 2,55

I jedna i druga su fantasične u odbrani, što znači da će u prednosti biti ona koja bolje i pametnije bude napadala. A u tom segmentu ipak je bolja Medison. pre svega zbog paklenog forhenda koji će joj, verujemo i doneti prvu grend slem titulu. Nema sumnje da je učenica legendarne Lindzi Devenport favorit, ali će sa druge strane mreže imati prvu "krlju" , što bi narod rekao. Upornu, radnu, brzu i smirenu Sloun koja će samo čekati greške protivnice. I koristiti ih.

KIZ - STIVENS

TB DA, KVOTA 3,90

Iako Stivensova vodi sa 1-0 u mešđusobnim duelima, na taj meč ne bi uopšte trebalo obratiti pažnju,, pre svega zato što je odigran pre dve godine. Ipak je ovo finale, tako da možemo pored pobede Kizove očekivati i tri seta, ali i barem jedan taj-brejk.

PUT DO FINALA

KIZ: 1. kolo Mesrtens 6:3 7:6 (5), 2. kolo T. Marija 6:3 6:4, 3. kolo E. Vesnina 2:6 6:4 6:1, 4. kolo E. Svitolina 7:6 (2) 1:6 6:4, 1/4 finale K. Kanepi 6:3 6:3, 1/2 finale K. Vandevej 6:1 6:2.

STIVENS: 1. kolo R. Vinči 7:5, 6:1, 2. kolo D. Cibulkova 6:2 5:7 6:3, 3. kolo A. Barti 6:2 6:4, 4. kolo J. Gerges 6:3 3:6 6:1, 1/4 finale A. Sevastova 5:3 7:6 3:6 7:6 (4), 1/2 finale V. Vilijams 6:1, 0:6, 7:5.

(foto: Action Images)