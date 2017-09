US OPEN: Sveamerička polufinala

U Njujorku se danas u singlu čak četiri domaće teniserke bore za ulazak u finale poslednjeg grend slema sezone

Veličina slova A A A

Verovatno niko od organizatora četvrtog grend slema sezone nije mogao ni da sanja da će polufinale u ženskom singlu biti potpuno američko. Istorija se ovaj put neočekivano ponovila pošto se to poslednji put dogodilo sada već davne 1981. godine kada su polufinala US Opena igrale Martina Navratilova (rođena u Čehoslovačkoj, pa prebegla u SAD), Kris Evert, Trejsi Ostin i Barbara Poter. Kako stvari sada stoje Amerikanci će na isti događaj verovatno morati da sačekaju ponovo još jedno tri decenije, pošto ozbiljnih naslednica sestara Vilijams ipak nema na vidiku.

No, šta če biti sa amaričkim tenisom nije tema ove rubrike, već je to sportsko klađenje, pa je red da vidimo šta nam danas, 11. dana US Opena nudi MOZZARTOVA fabrika kvota.

V. VILIJAMS - STIVENS

H 1 (-2,5), KVOTA 1,90

Jedina zaista ozbiljna zvezda svetskog belog sporta, od četiri teniserke koje su uspele da se probiju u polufinale, je Venus Vilijams. Njena protivnica, Sloun Stivens, koja začudo vodi sa 1-0 u međusobnim susretima, je već daleko prebacila mogućnosti i teško da će imati ikakve šanse protiv daleko iskusnije i uspešnije protivnice.

V. VILIJAMS - STIVENS

TS 2, KVOTA 1,55

Mi predviđamo brzi prolazak starije sestre Vilijams u finale, a ako niste sigurni u to, ili vam kvota ne odgovara, tu je i npr. igra da će biti dva seta.

KIZ - VANDEVEJ

KI 1, KVOTA 1,65

Za razliku od prvog polufinalnog duela, kod kojeg ne očekujemo veliku borb već dominaciju Fensu Vilijams,. drugi bi mogao da nam donese dosta uzbuđenja. Jer, u pitanju su dve igračice veoma sličnog kvalitete, ali poptuno različite igračke filosofije. Dok je Medison Kiz, trenutno 16. na ATP listi, odlična u odbrani, njena protivnica (22. na WTA listi) je fenomenalna u napadu.

KIZ - VANDEVEJ

TB DA, KVOTA 2,80

Medison, koja je sa 22 godine tri godine mlađa od Koko je upravo i došla do polufinala igarjući strpljivo protiv veopma snažnih protivnica kao što je i ova. Pored toga, vodi sa 2-0 uu međusobnim susrtetim, tako da je defginitivni favorit. Ipak, pošto je i inače kod žena pobednica uvek nepredvidljivija nego kod muškaraca, ovde bi trebalo probati sa tri seta ili da će biti odigran taj-brejk.

(foto: Action Images, usopen.org)