Uspavani Dvoglavi orao sa severa

I sada solunski klubovi dobijaju samo mrvice sa stola koje bacaju Panatinaikos i Olimpijakos. A to je nešto što nikako ne može da zadovolji veoma probirljive i nadasve vatrene navijače

Veličina slova A A A

Nekada se na severu Grčke igrala vrhunska evropska košarka, a onda su primat preuzeli "mrski neprijatelji" iz Atine. I sada solunski klubovi dobijaju samo mrvice sa stola koje bacaju Panatinaikos i Olimpijakos. A to je nešto što nikako ne može da zadovolji veoma probirljive i nadasve vatrene navijače iz Soluna. A koliko god se navijači Arisa bunili zbog toga, u Solunu i severnoj Grčkoj većina navijača živi za PAOK.

Dvoglavi orao sa severa, doduše, odavno ne predstavlja tako veliku pretnju za svoje najveće rivale, a kao i Arisu, ostaje mu da se takmiči za mesto broj četiri, eventualno tri u grčkom prvenstvu. A kada je u pitanju Evropa, sada ga čeka duela sa bratskim Partizanom u prvom kolu plej-ofa FIBA Lige šampiona.

Ipak, kada se priča i piše o PAOK-u, ne može da se preskoče važne stvari iz prošlosti, i to veoma bogate, koje ima ovaj klub. Činjenica je, međutim, da kao i u fudbalu i ostalim sportovima, PAOK nikad nije trofejima mogao da isprati atinske rivale. To je na neki način priča o prokockanim šansama kroz godine i godine istorije, ali i velikoj, ogromnoj podršci navijača koje čini se nikada u toj meri rezultati nisu bili u prvom planu.

MOZZART KVOTE ZA MEČ PAOK- PARTIZAN

A to je možda i zbog načina na koji je nastao ovaj klub - osnovale su ga grčke izbeglice koje su napustile Istanbul na početku 20. veka. Zato im je PAOK, makar tada, više bio kao neka vrsta pokreta i mesta okupljanja i čuvanja sećanja na nekadašnji dom i tradiciju, nego kao sportski klub. Naravno, vremena se menjaju, pa se i to promenilo, ali masovna podrška ostala je baš takva i do dan-danas.

E sad, kada su u pitanju trofeji košarkaškog kluba, PAOK je osvojio samo dve titule prvaka Grčke, od toga ovu poslednju u sezoni 1991/92 pod vođstvom jednog od najboljih evropskih stručnjaka svih vremena, Dudom Ivkovićem. Upravo je on jedan od retkih ljudi koji su uspeli da probude usnulog Dvoglavog orla i ponovo ga stave na glavnu košarkašku mapu. Sledeće sezone odveo je PAOK i na Fajnal for, ali je zaustavljen u polufinalu.

Solunski crno-beli imaju i dva evropska trofeja - nekadašnji Kup pobednika kupova iz 1991. godine, kada je savladana španska Saragosa, odnosno Kup Radivoja Koraća iz 1994. godine, kada je u dvomeču finala pao italijanski Stefanel. Te sezone zajedno za PAOK su igrali Zoran Savić i Branislav Prelević.

Inače, Prelević je jedna od najvećih legendi PAOK-a, čovek koji je sada i predsednik solunskog kluba, a kao igrač je sedam sezona nastupao za crno-bele. Među ostalim legendama kluba ubrajaju se Predrag Stojaković, legendarni grčki centar Panajotis Fasulas, a zanimljivo je da je u ovom klubu igračku karijeru završio i Dejan Tomašević. Pored njih imena Ibrahima Kutlaja, Džona Korfasa, Skota Skajlsa, Raše Nesterovića i Klaudija Koldebele dovoljno govore o tradiciji ovog kluba.

Kada je u pitanju sadašnji sastav PAOK-a, radi se o ekipi sastavljenoj od iskusnijih grčkih igrača i solidnih stranaca. Tu su Amerikanci Tad Mekfaden i Deril Brajant, plejmejkeri, zatim bek Džordan Sibert i krilni centar Kit Klenton. Najbolji strelac tima u Ligi šampiona je Mekfaden sa 18,1 poenom u proseku, a dvocifreni su još Sibert (11,1) i Brajant (10,7). Pod košem dominira Klenton koji je prosečno skoro da beleži dabl-dabl učinak - 9,8 poena i 11 skokova.

KVOTA NA PARTIZAN - 2,70

Od ostalih igrača tu je srpski plejmejker Nenad Miljenović, koji je sezonu 2011/2012 proveo među beogradskim crno-belima. Tu međutim, nije uspeo da se izbori za minutažu pa je sreću potražio u Mega Leksu posle samo godinu dana. Poslednji stranac u PAOK-u je Žanis Peiners, letonski krilni košarkaš. Kada su u pitanju domaći, grčki igrači, verovatno najpoznatiji je veteran Andreas Linijadakis. Radi se o 35-godišnjem centru koji je na početku karijere osvojio Evroligu sa Panatinaikosom, a 2012. pošlo mu je to za rukom i u dresu pirejskog Olimpijakosa. Uz to, u karijeri je još igrao i za timove kao što su Lijetuvos Ritas, Virtus Bolonja, AEK iz Atine i Sijetl Supersoniksi. Problem pod košem, gde je Partizan ove sezone često "škripao", mogao bi da zada i Linos Hrizikopulos, 208 centimetara visoki krilni centar koji je karijeru počeo u redovima gradskog rivala Arisa. Ove sezone u Ligi šampiona Hrizikopulos u proseku beleži 8,1 poen i 4,5 skokova po utakmici. Inače, kapiten PAOK-a je 34-godišnji krilni centar Vangelis Margaritas koji je u klubu do 2012. godine.

Trener solunske ekipe je Sulis Markopulos, stručnjak koji je karijeru počeo davne 1978. godine na klupi niželigaša Dimokritosa. Zanimljivo, u bogatoj karijeri, barem po broju klubova, trenirao je sva tri solunska rivala - PAOK, Aris i Iraklis. Pored toga, vodio je i ekipe AEK-a iz Atine, Marusija i Makedonikosa.

Zanimljivo, nisu Tomašević i Miljenović jedini košarkaši koji su igrali i za PAOK i za Partizan. U tu kategoriju još spadaju Vil Hečer, sadašnji plej Beograđana koji je prošle sezone bio u Solunu, Milenko Tepić, Vlado Šćepanović, Blagota Sekulić i Branko Milisavljević. I za kraj, ekipa PAOK-a svoje mečeve kao domaćin igra u solunskom predgrađu Pilaja u hali kapaciteta 8.500 mesta. Nema sumnje da će biti puna za sudar crno-belih svetova.

(FOTO: Thinkstock, MN Press)