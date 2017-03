Uspešan povratak Džikića - Partizan čuva treće mesto, ali i napada drugo!

Crno-beli su uspeli da slome otpor Krke i dođu do važne pobede - 94:80

Partizan je dobio utakmicu koju je morao da dobije. I to je najvažnije po crno-bele u ovom momentu i trenutnoj situaciji. U Beogradu je pala Krka koja je pružala odličan otpor u prvom poluvremenu, ali su crno-beli pod vođstvom Aleksandra Džikića, koji je sedeo na klupi posle dužeg vremena, uspeli da prelome meč tokom trećeg kvartala i na kraju slave s 94:80.

Čupali su kosu navijači Partizana u prvom poluvremenu jer njihovi ljubimci nisu igrali, pre svega u odbrani, onako kako to nalaže renome kluba čiji dres nose, ali je u drugih 20 minuta sve došlo na svoje i, mora se istaći - izranjavani Partizan je upisao važnu pobedu koja mu omogućava da ljubomorno čuva treću poziciju na tabeli.

Parni valjak je igrao bez Vila Hečera, Novice Veličkovića i Džamonta Gordona, dok su se u ekipi našli Vanja Marinković i Miloš Koprivica koji su prethodnih sedmica imali zdravstvene probleme.

Najefikasniji kod Partizana bio je Stefan Pot sa 16 datih poena.

U prvom poluvremenu Krka je dobro šuterski otvorila utakmicu i to kao da je dalo krila fenjerašu koji se bori za goli život. Iako je slovenački sastav gostovao tako velikom klubu kao što je Partizan, pokazali su gosti zube, nisu se predali unapred i to im je dalo mogućnost da budu u prednosti većim delom prvog poluvremena.

Rebec, Dimec i Marko Luković nosili su igru Krke, pa je Partizan imao problema da dođe do neke prednosti i kontrole rezultata pre svega zbog slabe odbrane. Nedostajao je Veličković, kao i Hečer, sa njima dvojicom bi crno-belima bilo lakše, i to se osetilo. Vrabac je "držao vodu" trojkama i Partizan je imao aktivan rezultat, pa je čak i krajem prvog dela igre došao do prednosti - 46:44.

Ono što Partizanu nije uspevalo u prvom poluvremenu, jeste u drugom. Dobrom igrom Stefana Pota crno-beli su pre svega pojačali igru u defanzivi i mic po mic počeli da melju protivnika u trećoj deonici.

Uz Pota "proigrao" je i mladi centar Miloš Koprivica, uključili su se i ostali i odmah je ceo tok utakmice tokom trećeg kvartala dobio drugačiji, za oko 2.500 gledalaca u Pioniru postao mnogo opušteniji.

Poslednja deonica već je bila rutina, a Partizan je stigao do trijumfa koji ga drži za dve pobede ispred četvrtoplasirane Budućnosti koja ima i meč manje, ali bolji međusobni skor.

Crno-beli će gledati da možda iznenade i drugoplasiranu Cedevitu koja sada ima pobedu manje, ali i meč manje i bolji međusobni skor, pa ukoliko Sokići kiksnu u poslednja dva kola mogao bi Partizan i na drugu poziciju.

Sve će se rešavati u poslednjem kolu.

ABA LIGA, 25. KOLO: Partizan - Krka 94:80 (21:27, 25:17, 30:16, 18:20)

Dvorana Aleksandar Nikolić, gledalaca 2.500

Sudije: Koljenšic, Mitrovski, Stefanović

PARTIZAN: Robinson 3, Ratkovica 12, Vrabac 14, Jovanović, Marinković 8, Tanasković, Majstorović 5, Birčević 9, Koprivica 9, Andrić 11, Pot 16, Luković 7

KRKA: Rebec 11, Kari 11, Kastrati, Rojc 1, Kužnik 2, Jukić, Dimec 19, Čebular 6, Ritlop, Bunić, Eliot 13, Luković 17

(FOTO: ABA LIGA)