Utakmica od 6.180.000 evra!

Partizan večeras ne igra samo za nastavak puta ka Ligi šampiona, već i za finansijsku dobit veću nego ikad do sada u ovoj fazi takmičenja. Pred crno-belima su četiri finansijske varijante...

Prošlog leta mrva - eliminacija od Zagleblja i zarada od svega 215.000 evra - ove već milionče, a za osam dana možda „kane“ još – 5.000.000 evra!

Partizan ne igra samo za nastavak puta ka Ligi šampiona, već i za finansijsku dobit veću nego ikad do sada u ovoj fazi takmičenja. Eventualna eliminacija Olimpijakosa (prvi meč večeras, 20.45, RTS 1 i Arena sport 1) donela bi prvaku Srbije dva benefita: zagarantovanu evropsku jesen i minimalnu zaradu od 6.180.000 evra!

Suma od 6.180.000 dobija se zbirom bonusa kojima UEFA nagrađuje plasman u treće, odnosno četvrto kolo kvalifikacija za elitni kup. To što su crno-beli prošli Budućnost već im je zacemantiralo 1.245.000 evra makar do kraja leta ne pobedili nikog.

Partizan – tim za Olimpijakos: Đukić udara jako!

(Četiri Partizanove varijante: 1) Ulazak u grupnu fazu 2) Prolaz Olimpijakosa i ispadanje u plej-ofu za Ligu šampiona 3) Ulazak u Ligu Evrope kroz baraž 4) Ispadanje od Olimpijakosa i posle u baražu za Ligu Evrope.

Redom: 260.000 evra samo za to što je kao prvak države počeo takmičenje, još 320.000 evra za učešće u drugom kvalifikacionom kolu i dodatnih 420.000 evra zbog toga što su bili bolji od Podgoričana u dvomeču (2:0, 0:0). A sleduje im 245.000 evra taman da se sad zaustave i, na primer, ispadnu i od Olimpijakosa i kasnije u plej-ofu za Ligu Evrope. Ovo poslednje je takozvani „solidarity payments“ koji UEFA šalje klubovima koji završe takmičenje u toj fazi (budu rano eliminisani).

U pitanju je pomenutih 6.180.000 evra. To je novac koji UEFA šalje na sledeći način. Iz fonda Lige šampiona Partizan bi dobio ravno 3.000.000 evra za plasman u plej-of i 2.600.000 za sigurnog startnog učesnika grupne faze Lige Evrope (ako ispadne na poslednjoj stepenici do LŠ). Plus 260.000 evra što je počeo takmičenje i onih 320.000 evra što je učestvovao u drugom kolu kvalifikacija. A „otpisalo“ bi mu se 420.000 evra za eliminaciju Budućnost i 245.000 evra iz „solidarity payments“, jer nije izbačen.

Olimpijakos sa jednim špicem, Vuković jedina dilema, Emenike nespreman

Pod uslovom da se iz plej-ofa domogne Lige šampiona, Partizan bi zaradio minimum 14.700.000 evra. Suma se dobija tako što učešće u baražu vredi 2.000.000 evra, a start u grupnoj fazi 12.700.000 evra.

(Iznosi se, dakle, ne sabiraju sa prethodnim)

Naravno, sve to bez dodatnih prihoda od TV prava, martetinških aktivnosti i prodaje ulaznica. Mada, procena je da i tu sveukupno može da se zgrne oko 800.000 evra.

Koliki je ekonomski značaj dvomeča sa Olimpijakosom jasno postaje s poređenjem šta bi se desilo da, na primer, Đukićevi izabranici ispadnu od Pirejaca. Onda bi se preselili u završno kolo kvalifikacija za Ligu Evrope i borili bi se za grupnu fazu. U startu bi imali 1.000.000 evra (bez 245.000 „solidarity payments“) i na talonu bi bilo još 2.600.000 evra, s koliko UEFA nagrađuje timove koji se preko baraža za Ligu Evrope domognu tog takmičenja. To je zbirno 3.600.000 evra.

A prođe li se Olimpijakos sigurnih 6.180.000 evra.

