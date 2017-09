"Hteli smo Srbiju - dobili smo je", ističe Edo Murić

Veličina slova A A A

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Kada košarkaška javnost iznese ocenu da neko igra najatraktivniju, najmoderniju i za oko najlepšu košarku, te se nalazi u finalu jednog velikog takmičenja, praktično još samo nedostaje da se unapred uruči zlatna medalja. Međutim, Slovenija ima problem - igra protiv Srbije (RTS, 20.30) koja preko deceniju i po čeka da zablista i ponovi uspeh čuvenih generacija s kraja prošlog i početka ovog veka.

A kada je takva košarkaška velesila na drugoj strani parketa, niko nema pravo da tvrdi da je unapred osvojio nasjajnije odličje. Svesni su toga i Igor Kokoškov i njegovi puleni, ali trude se da ne razmišljaju previše o tome. Već, kako da se domognu najvišeg stepenika na pobedničkom postolju.

Slovenački košarkaši su na subotnjem treningu izgledali opušteno, dugo su se Dončić, Prepelič, Rebec i Dragić takmičili u tome ko će više trojki ubaciti, ko će biti imati bolje procente. S drige strane, Entoni Rendolf je pogađao svoje šuteve s poludistance, Gašper Vidmar je vežbao slobodna bacanja... Jaka Blažič nameštao nišanske sprave. Svi su bili nasmejani, razigrani...

"Isto je kao svaki put. Nije ovo samo sad i uoči finala. Tako se mi osećamo celo Evropsko prvenstvo. Biće to još jedan dan za nas. Hteli smo Srbiju, dobili smo je i jedva čekamo da se vidimo na parketu", poručio je Edo Murić srpskim novinarima.

Mnogi košarkaški kritičari predstojeće finale nazivaju "balkanskim klasikom novog doba". Zato nas je i zanimalo - kako slovenački igrači doživljavaju predstojeći susret?

"Eto, oba tima došla su do finala. To je velika stvar za obe reprezentacije. Za nas zato što smo prvi put ovde, Srbija jer nije imala sreće sa povredama i ostalim stvarima. Zato je za Srbiju ovo veliki uspeh sa ovom ekipom. Ovo će biti utakmica za tačku na i", kaže Murić i iskreno nastavlja:

"Mi ne znamo da li ćemo da imamo opet ovakvu priliku i nadamo se da ćemo da osvojimo zlato. Srbiju dobro poznajemo, zato smo je želeli i znamo šta da očekujemo od njenih igrača. Znamo kako ćemo da ih napadnemo i sada samo naše planove treba da sprovedemo u delo".

Aleksandar Đorđević je tokom konferencije za štampu pred duel sa Slovenijom okarakterisao Sloveniju kao apsolutnog favorita u finalu, što je Igor Kokoškov nešto kasnije odbacio. A šta igrači misle o tome?

"Ne čitam ja mnogo šta ko piše, ili kaže. Mi lepše i bolje igramo ovo Evropsko prvenstvo, dok Srbija ima više iskustva u finalima. Šanse za zlato su 50-50. Srbija ima igrače koji stalno igraju finala. Pogledajte samo kako Bogdan Bogdanović vodi Srbiju ove godine, to je neverovatno. Iskustvo je na strani Srbije, ali mi igramo lepše od Srbije i svih ekipa na ovom Evrobasketu. To sad ne znači ništa. Finale je jedna utakmica, nosi mnogo pritiska i tu je samo pitanje - ko će se bolje snaći. Daćemo sve od sebe da to budemo mi".

S obzirom da su sve reprezentacije smeštene u istom hotelu, te da se igrači često viđaju, probali smo da izvučemo od Murića da li je možda bilo malo sportskog peckanja uoči velikog finala?

"Svi su tu i Grobari i Delije. Sve ih poznajem, svi su super momci. Znamo se dobro, a znate i vi da smo, dok sam bio u Partizanu, sa nekima igrao, ali i igrao protiv nekih. Svi smo spremni za ovaj meč, to je najvažnije, znamo šta treba da radimo".

Iz Slovenije i Srbije najavljen je dolazak velikog broja navijača, karata je još jako malo u prodaji, što znači da bi Sinan Erdem Dom mogao da bude dupke pun u danu najveće utakmice.

"Čuo sam da dolazi dosta navijača iz Slovenije i Srbije. Jedva čekamo da zaigramo u takvoj atmosferi. Znam da su srpski navijači bučni i glasni, ali i naši znaju da prave atmosferu. Biće to šlag na torti celog finala. Oba tima su zaslužila da odigraju meč pred ispunjenom dvoranom i u najlepšoj, košarkaškoj atmosferi. Radujem se utakmici jer ću je dugo pamtiti, a nadam se i da će biti naš dan", zaključio je Murić.

(FOTO: Fiba.basketball)