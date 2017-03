Uticaj Serhija Ramosa – da nema njega Real bi bio na minus devet (VIDEO)

I još malo o igrama i golovima neverovatnog defanzivca

To više nije ni tradicija, to je od tradicije jače. Kada god je gusto, kada god se lomi Serhio Ramos mečeve okreće na vodenicu Real Madrida. Kao da ima magnet u glavi, i to u kritičnim momentima, iskusni defanzivac je postao hronična napast za protivničke odbrane. Postao je i legenda Real Madrida.

Da ne govorimo o golovima protiv Atletika, nego da se fokusiramo na ovu sezonu... Da nema Serhija Ramosa u punom sjajnu Real ove sezone ne bi bio konkurentan u borbi za titulu. To su izračunali pedantni španski novinari, podsećajući da je Ramos direktno doneo bodove Realu protiv Osasune, Viljareala, Barselone, Deportiva i Malage. Uz sve to srušio je Napoli u Ligi šampiona.

Bez njegovig golova, što mu nije primarni zadatak Real iz Madrida bi u ovom trenutku imao devet bodova manje od Barselone, a četiri od Sevilje.

Taktika Reala i Zinedina Zidana u narednom periodu će biti jasna: „Kada vam, ne ide u finišu, vi samo pogledajte gde je Ramos i gađajte ga u glavu. Ostalo će on završiti“.