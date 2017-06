Utučeni Orlići: Nezasluženo, nerealno...

„Zakazali smo u završnici“, rekao je Andrija Živković

(OD DOPSINIKA MOZZART SPORTA IZ POLJSKE)

Teško je bilo Orlićima posle meča sa Portugalom. Još teže je bilo pronaći prave reči. Marko Grujić je pre ulaska u miks zonu gledao u statistiku, ostali Orlići su uglavnom konstatovali da je poraz mogao da se izbegne.

I da su platili ceh promašenim šansama.

"Nezasluženo visok poraz. Imali smo dovoljno šansi. Loše smo ušli u utakmicu, moram da priznam. Nismo iskoristili šanse. Oni su iskoristili dve prilike i došli do pobede. U drugom poluvremenu smo dobro igrali, imali šansi. Morali smo ako ne svaku onda svaku drugu da iskoristimo. Šta da se radi,čekamo sledeću utakmicu. Gledali smo Makedonce i trudićemo se da ih analiziramo dobro. Ovoga puta smo zakazali u završnici", rekao je Andrija Živković posle meča.

Nešto rečitiji je bio Marko Grujić.

"Teško je i posle izgubljene utakmice. Sam pogled na rezultat kaže da su bili bolji. Ali svako ko je gledao utakmicu zna o čemu se radi. Ja sam slučajno pogledao statistiku, imali smo isti broj udaraca, kornera, faulova. A oni bolji za dva gola. Nije baš realno, ali moramo da budemo koncentrisaniji u tim situacijama", rekao je vetista Liverpula.

Imao je Grujić dve odlične šanse. Jednom je izblokiran, početkom drugog navijači Srbije su njegov pokušaj glavom videli u golu.

"Andrija je odlično centrirao, probao sam da "vratim" golmana, da sam pogodio bio bi gol. Šteta, omašio sam za malo. To je sastavni deo fudbala. Dali smo im prostora a to njihovi igrači znaju da iskoriste. To je njihova karatkeristika. Nisu fizički jaki, ali su agresivni, pokretljivi. Iskoristili su svoje šanse, dali su dva gola i zato vrede koliko vrede. Ništa nije slučajno"

