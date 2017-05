Uvek je bio blizu, ali sada je najbliže! Valverde je spreman, ali će Barsa čekati 27. maj

Iskusnog stratega za klupu Katalonaca uvek je preporučivala fudbalska filozofija i napadački stil igre, ali se čini da su se konačno sklopile kockice za njegov dolazak na Nou Kamp

Barselona će pre početka letnjeg prelaznog roka prvo morati da završi pitanje šefa stuke, a ako bi neko mogao da sazna ko je pvi pik uprave Blaugrane, to je onda katalonski Sport. Kako piše ovaj ugledni sportski list, prvi pik uprave slavnog kluba je Ernesto Valverde, koji je odavno najavio svoju spremnost da preuzme klub sa Nou Kampa.

Iskusni strateg već četiri godine više nego uspešno predvodi Atletik Bilbao, a svaki put kada se pomene smena trenera u Barseloni, njegovo ime se provlači kroz medije. Kontakti su već uspostavljeni, a navodno je pominjana dvogodišnja saradnja. Niko iz klupskog okruženja, niti ljudi bliskih Valverdeu još ništa ne želi da otkriva, ali je izvesno da ništa neće biti ozvaničeno do 27. maja i finala Kupa kralja u kojem se sastaju Barselona i Alaves, kada će zvanično biti okončana sezona u Španiji, ali i Luis Enrike poslednji put predvoditi ovaj tim.

Valverde je već stavio do znanja Kataloncima da ne pristaje ni na kakvo okolišanje, već da mu se da zvanična potvrda da je on glavni izvor kluba. Izgleda da je to i dobio.

Nekadašnjeg napadača Espanjola, kratko Barselone, i Atletik Bilbaa, oduvek je za klupu Katalonaca preporučivala fudbalska filozofija, iskustvo, i napadački stil koji je forsirao u svim svojim timovima. Kao što rekosmo, uvek je bio blizu, ali se čini da nikada nije bilo bliži. Ostaje još samo da Barselona napravi ključni korak.

Poslednji put Valverde je bio izuzetno blizu preuzimanju Barselone u vreme dok je Andoni Zubizareta bio u ulozi sportskog direktora. Tada iskusni strateg nije želeo da raskine čvrst dogovor sa Bilbaom, ali je ostavio prostora da se taj korak napravi u budućnosti. Zanimljivo, na stolu je imao ponudu i Real Madrida u sezoni kada je kormilo Kraljevskog kluba preuzeo Rafa Benitez, ali je tada takođe nije želeo da se odrekne projekta u Baskiji.

Valverde bi u naredne dve nedelje mogao i zvanično da objavi svoj odlazak sa San Mamesa, a onda će sve biti na Barseloni.

(FOTO: Action images)