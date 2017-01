Uzalud trud, džaba vam sve - Obamejan odbio Kineze i 15 puta veću platu!

Dortmundu nuđeno obeštećenje koje bi predstavljalo apsolutni svetski rekord, sve potvrdio igračev mentor

Kineski klubovi nastavljaju da tresu evropsko i svetsko fudbalsko tržište, a sada je na red izgleda došao i napadač Borusije Dortmund Pjer-Emerik Obamejan.

Trener njegovog bivšeg kluba i svojevrsni mentor, Kristof Galtije, tvrdi da su i igrač i nemačkim tim odbili nedavno gotovo neverovatnu ponudu sa Dalekog istoka.

“Obamejana su zvali Kinezi i nudili mu godišnju platu od 41.000.000 evra, a Dortmunu čak 150.000.000 za obeštećenje. Međutim, dobili su negativan odgovor“, naveo je Galtije za BeinSports.

Iskusni stručnjak je dodao i da pretpostavlja da je glavni razlog za ovakav Obamejanov stav to što mu je i dalje najveća želja da u budućnosti obuče dres madridskog Reala što je i sam igrač isticao u nekoliko navrata, a obećeo je svojevremeno i dedi koji je veliki navijač Kraljevskog kluba.

Prema zvanično dostupnim podacima, Obamejan trenutno u nemačkom klubu godišnje zarađuje „samo“ oko 3.000.000 evra godišnje. Kažemo samo - zato što je to zaista mala svota čak i za veće evropske klubove i skoro je 15 puta manja od onoga što su nudili Kinezi. Ovaj talentovani napadač u Dortmund je došao u leto 2013. godine iz Sent Etjena, a do sada je za Milionere odigrao 165 utakmica i dao 100 golova.

Inače, Obamejan je samo jedan u nizu velikih evropskih zvezda koje su „pomahnitali“ bogati kineski klubovi pokušali da namame u tamošnju ligu. Naravno, bilo je i onih koji su prihvatili basnoslovne ponude, kao Karlos Tevez, Oskar ili Aksel Vitsel. Ipak, za sada je još uvek više onih koji su, poput Obamejana, odbili kineske džakove novca.

(FOTO: Action Images)