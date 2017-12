Užasan dan za Partizan: Napretkova lekcija pred večiti derbi, međusobna svađa, tri prekida, grudve, baklje i blato (VIDEO)

Kruševljani slavili s 2:1. I povici protiv Miroslava Đukića

Užasan teren, umor od evropskog puta, neigranje Marka Jankovića, Zorana Tošića i Evertona Luiza… Mogu to da budu izgovori Partizanu za poraz u Kruševcu od Napretka - 2:1 (1:0). Mogu, ali to neće umanjiti činjenicu da su crno-beli ostali na šest bodova zaostatka u odnosu na Crvenu zvezdu u Superligi, a da crveno-beli imaju šansu da odu na plus devet u meču protiv Borca iz Čačka (16.30).

Partizan je u Kruševcu doživeo packu i udarac pred večiti derbi koji se igra u sredu. Kiksnuo je kada praktično nije smeo da kiksne. Napredak se bolje snašao, preko Alivodića i posebno Boranijaševića koji je bio dvostruki asistent je probijao crno-bele na desnoj strani, a to je rezultiralo golovima Vukanovića i Đerića.

Bilo je i dosta nervoze kod Beograđana, Suma i Ožegović su se svađali oko toga ko da izvede penal… Na kraju je to bilo manje-više jedino što je Suma, (pa i Ožegović), i uradio na ovom meču. Jevtović je na kraju izveo penal i pogodio kao i protiv Rtnja, Bačke, Zemuna i Dinama iz Kijeva.

Svađa Sume i Ožegovića! (VIDEO)

Ali, bodovi su ostali u Kruševcu. Uz povike Đukiću da ode sa klupe Partizana.

Da biste imali jasnu sliku o tome šta se događalo pod Bagdalom morate da znate da je teren zbog snežnih padavina bio u jako, jako, jako lošem stanju. Potpuno izrovan, lopta nije mogla da se kreće kako treba, bilo je dosta blata, pa je to mnogo otežavalo igru za oba tima.

I pre početka meča je bilo problema druge vrste jer su navijači Napretka gađali grudvama Vladimira Stojkovića. A onda su Grobari istakli transparent protiv Sudijske komisije pa je i zbog toga prekidan duel u prvom poluvremenu, kao i zbog još jedne "ture" grudvanja golmana Partizana.

Više je to sve ličilo na cirkus, nego na ozbiljnu fudbalsku ligu.

Na startu meča nije bilo većih šansi. Partizan je imao inicijativu i posed lopte, ali je to bilo teško pretvoriti u opasnost. Radin je pucao u jednoj situaciji posle odbijene lopte posle kornera, ali je lopta prohujala pored stative Petrovića.

Nije bilo previše prilika u prvom poluvremenu, sve naravno potpomognuto i terenom. Najčešće je uzbuđenja bilo posle prekida, kao kada je Miletić probao po zemlji, ali je promašio.

A onda je u 34. minutu pukao napad po desnoj strani Napretka, Boranijašević je prošao, asistirao do Vukanovića koji je doveo domaćina u prednost preciznim udarcem - 1:0. Kao da je Boranijašević bio motivisan zbog onog crvenog kartona na Stadionu Partizana koji je dobio. Mogao je Napredak i do 2:0 pre poluvremena, ali je Đerić malo zakasnio na odbitak posle šuta Alivodića.

Drugo poluvreme je počelo na strani u kojoj je Partizanu bilo lakše da napada, a Tavamba je u 48. minutu promašio veliku šansu kada je šutirao po zemlji pored gola.

Potom je Napredak postigao i drugi gol za 2:0 preko Đerića i sjajnog prodora Boranijaševića, da bi Partizan smanjio s bele tačke u 60. minutu. Izveo ga je uspešno Jevtović,a pre toga su se svađali Suma i Ožegović.

Partizan je tražio šansu za izjednačenje do kraja meča. Đukić je uveo Solomona umesto Radina. Imao je Partizan inicijativu, napadao, imao šanse u samoj završnici, ali nije uspeo ni do boda. Mogao je Alivodić da i treći gol za Napredak, ali je promašio prazan gol.

Veliki udarac za Partizan. Uz poruke Miroslavu Đukiću da ode.

SUPERLIGA SRBIJE: NAPREDAK - PARTIZAN 2:1 (1:0)

/Vukanović 34, Đerić 55 - Jevtović 60pen/

Kruševac. Stadion pod Bagdalom.

Sudija: Milorad Mažić.

NAPREDAK (4-2-3-1): Ni. Petrović, Boranijašević, Miladinović, Simonović, Ne.Petrović - Mitrović, Eskić - Vukanović, Alivodić, Sakidika - Đerić. Rezerve: Janković, Bajić, Milisavljević, Markoski, Kasalica, Vulić, Ivanović. Trener: Milorad Kosanović

PARTIZAN (4-2-3-1): Stojković - Vulićević, N.R. Miletić, Ostojić, N.G. Miletić - Radin (od 69. minuta Solomon), Jevtović - Pantić, Tavamba, Suma - Ožegović. Rezerve: Jovičić, Đuričković, Marjanović, Ilić, Mitrović, Antonov, Solomon. Trener: Miroslav Đukić

SUPERLIGA, 21. kolo:

Voždovac - Spartak 2:3 (0:1)

/Filipović 79, Ćirković 85 - Savković 26, 81, Ivanović 51pen/

Subota:

Rad - Mačva 0:2 (0:0)

/Gemović 88, Milinković 92/

Radnički Niš - Čukarički 1:0 (0:0)

/Pavkov 88pen/

Zemun - Radnik 0:1 (0:0)

/Ivanović 62/

Vojvodina - Javor 0:3 (0:1)

/Mitošević 32, Amanović 53, Krnić 55/

Mladost Luč. - Bačka 1:0 (0:0)

/Pejović 72/

Nedelja

Napredak - Partizan 2:1 (1:0)

/Vukanović 34, Đerić 54 - Jevtović 60pen/

16.30: (1,07) Crvena zvezda (11,00) Borac (18,00)

