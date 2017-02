UŽASAN PRIZOR: Felikse, gde je crveni za Lihtštajnera? (FOTO)

Pogledajte kako izgleda noga Ektora Erere nakon udarca švajcarskog defanzivca

Porto već žali za osminom finala Lige šampiona. Ne zbog toga što je u prvoj utakmici izgubio od igrački kvalitetnijeg protivnika, nego zbog naivnosti svojih igrača, ali i nekoliko diskutabilnih odluka sudije Feliksa Briha, koje su po njima morale da budu drugačije.

Kod isključenja Aleksa Teljesa nema nema prostora za nikakvu diskusiju, s obzirom da je Brazilac zaslužio žute kartone zbog svoje nesmotrenosti, ali sa Dragaa poručuju da je nadmeni nemački arbitar morao u 50. minutu da isključi Stefana Lihtštajnera zbog žestokog starta nad Ektorom Ererom.

Ipak, ne može se reći da je Švajcarac imao nameru, ali je nesmotreno išao na loptu koju je Meksikanac pokušao da izbaci iz svog šesnaesterca. Kako je taj start ili šutiranje lopte bilo žestoko pokazuje i fotografija Ererinog "pocepanog" stopala i mesta na kojima su se kramponi prosto zarili u nogu Portovog veziste.

"Utakmicu je obeležilo isključenje Aleksa Teljesa, ali da li ste videli u kojem je stanju Ererina noga. To je neverovatno, to je fudbal koji ja ne razumem. Ovo je bio meč koji je trajao nekoliko minuta, sve do isključenja, nažalost konsekvence nisu bile iste i kod strarta nad Ererom", rekao je vidno uznemireni predsednik Port Horhe Nuno Pinto da Kosta.