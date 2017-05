Užasna pretnja igračima Rome: Mali savet, spavajte sa upaljenim svetlima (FOTO)

Novi sportski direktor Rome Monći tek što je stigao u Večni grad, a već je naučio šta navijačima znači rimski derbi. Jutros u blizini Koloseuma skandalozna pretnja igračima Rome. Konkretno Danijeleu De Rosiju, Muhamedu Salahu i Radži Najngolanu.

Lutke obučene u dresove pomenute trojice visile su obešešene na pasareli iznad ulice. Iznad njih preteća parola: "Mali savet, bez uvrede, spavajte sa upaljenim svetlima".

Italijanski mediji kažu da se još sa sigurnošću ne zna ko stoji iza ovako užasnog poteza. Prva i najmanje verovatna opcija je da su vinovnici navijači Lacija koji su tako odgovorili na provokativnu koreografiju suparnika iz Rome uoči prošlonedeljnog derbija. Druga opcija je da su huligani Rome besni zbog poraza u gradskom derbi.

Treća mogućnost je da cela ova neprijatna situacija ima veze sa sudskim procesom koji se vodio protiv Rominih huligana zbog uvreda i pretnji igračima posle poraza od Fjorentine (0:3) u susretu Lige Evrope iz marta 2015. godine. Baš juče, tužilaštvo je optužilo Frančeska Totija i Danijelea De Rosija da su pod pritiskom navijačkih vođa promenili iskaze i na sudu rekli da je tokom "postrojavanja" pred tribinom odmah po završetku pomenute utakmice bilo samo uobičajenih uvreda i pljuvanja, ali ne i uvreda.

