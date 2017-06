Užasne vesti sa Dalekog istoka: Umro Šeik Tiote

Naježimo se samo kad se setimo slučaja Gorana Gogića, a danas sa Dalekog istoka stiže još jedna tužba vest. Šeik Tiote, doskorašnji reprezentativac Obale Slonovače koga ćemo najviše pamtiti po utakmicama u dresu Njukasla, preminuo je u Pekingu.

Prema prvim informacijama Tiote, koji je za neke dve nedelje trebalo da proslavi 31. rođendan, kolabirao je na treningu, odmah je odvezen u bolnicu, ali samo da bi nekoliko sati kasnije stigla i fatalna vest. Potvrdili si je i engleski mediji, među njima i Bi-Bi-Si.

Pre Njukasla, igrao je za Anderleht, Rodu i Tventeu. Zov dolara sa Dalekog istoka nagnao ga je da posle sedam sezona na Sent Džejms Parku napusti evropski fudbal. Nažalost, posle samo četiri meseca u Peking Enterprajzu kineska avantura se završila na tragičan način.

Slava mu.

may Allah gives grant you jannah brother Tiote