Uzavrela debata o Nemanji Matiću: Zašto ga je Čelsi pustio i zašto Pogba nije bio ni izbliza toliko dobar?

Real Madrid je bio bolji. Mnogo bolji. Real Madrid nema kvalitetne igrače, već naučnike koji su godinama proučavali loptu. Mančester junajted ima takmičare. Ima brzinu. Ima snagu. Ali nema genijalce kakvi su Luka Modrić, Isko, Toni Kros. Pa su se posle poraza od Kraljevskog kluba u Skoplju mnogi iznenadili zbog toga što je Nemanja Matić - klasičan razarač protivničke igre po uvreženom mišljenju - možda i jedini na terenu izgledao kao čovek s idejom. Pol Pogba, od koga se zbog cene od 105.000.000 evra tako nešto očekuje, potpuno je podbacio, iako je plan bio da mu baš Matić dozvoli da se razmaše.

Umesto toga, Matić je morao sve sam, iako je i on imao problema sa kratkim i brzim duplim pasovima mnogo nižih i mnogo pokretljivijih Realovih igrača, Iska pre svega. Pogba je na trenutke pokazivao da zna, ali je uglavnom bio nevidljiv. Uostalom, lokalni Mančester Ivning Njuz ovako je ocenio partije obojice.

POL POGBA - 5: Počeo je kao da je jedva čekao ovakvu utakmicu, ali onda je jednostavno nestao. Povremeno je pravio pogrešne izbore, posebno u kontranapadima.

NEMANJA MATIĆ - 8: Bio je kičma Mančester junajteda. Bio je stabilan, pouzdan. Jedini je uspevao da malo razmrda ekipu, ali mu je bila potrebna pomoć.

Nemanja Matic individual highlights against Real Madrid.



Very solid performance.



pic.twitter.com/EMQgDZnqsh — Red Manc Clothing (@RedMancClothing) August 9, 2017

Javnost je uglavnom saglasna, pa se i navijači Čelsija sada pitaju: zašto smo ga uopšte prodavali? Antonio Konte je i sam priznao da baš i nije presrećan zbog rastanka sa srpskim reprezentativcem rekavši da "nekad jednostavno morate da prihvatite ovo transfer ludilo".

Odmah su krenula razna tumačenja, senzacionalizmu skloni mediji pridali su ovakvim rečima šire značenje ocenivši da je Čelsijev šef struke ovime udario na Romana Abramoviča i upravu kluba. Ali ne samo žuti mediji. Legenda Mančester junajteda Geri Nevil kaže da je odluka Plavaca da velikom rivalu u šampionskoj trci ustupi tako dobrog igrača sasvim nelogična.

"Obično kada igrač odlazi iz kluba ne slušate trenera kako javno jadikuje zbog toga. Obično kažu da je došlo vreme za rastanak, da je to pravi trenutak... Nema nikakve sumnje da Konte nije odobrio ovaj transfer i da mu se to nimalo ne dopada. To je zaista čudan potez, zaista jeste, da prodaješ uopšte jednom od najvećih rivala. Nekad se takvi poslovi izguraju, ali nisam osetio da je Matić baš gurao. Ili to barem nije radio javno. Vrlo retko ćete videti ovako velike transfere između dva konkurentna kuba. Čudno kažem", otvoreno će Nevil.

Pitanje za upravu Čelsija. I osmesi na licima navijača Mančester junajteda. Mada su umeli rivali da im uzvrate. Jer ipak nije baš pohvalno za ekipu kada joj je ubedljivo najbolji igrač na terenu - zadnji vezni. Bar ne za ekipu koja ima ambiciju da napada i osvaja.

