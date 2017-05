Uzavrela rasprava Enrkeove desne ruke i Nejmara: Vreme je da se koncetrišeš na fudbal!

Huan Karlos Unzue nema problem da i najvećim zvezdama saspe istinu u oči

Prošlog četvrtka ugledni brazilski internet portal UOL objavio je vest u kojoj se kaže da je Nejmar digao ruku za Huana Karlosa Unzuea, desne ruke Luisa Enrike, pošto smatra da bi baš on bio idealno rešenje za Barseloninu klupu kada aktuelni šef ode na kraju sezone. U svlačionici Barse - potpuna konfuzija. Vest je objavljena na dan kada su, otkrio je danas lokalni Mundo Deportivo, Unzue i Nejmar imali vatrenu raspravu na treningu pred okršaj sa Viljarealom.

Počelo je kad je Unzue, čovek kome Enrike bezuslovno veruje kada he taktika u pitanju, pokušao da Nejmaru udeli neki savet. Brazilac ga nije prihvatio, pa je rasprava rasplavsavala sve dok nije došla do tačke gde su obojica vikali jedan na drugog. Unzue je u jeku svađe Nejmaru poručio da bi morao da se fokusira na teren i karijeru ako ne misli da krene krivudavim stazama neuspeha. Nejmaru se to nije nimalo dopalo, pa je i odgovor bio žestok.

Umetnost, balet, fudbal... Spektakularni Nejmar! (VIDEO)

Ali na terenu - pravi odgovor. Nejmar je bio jedan od najzaslužnijih za Barsinu pobedu nad Viljarelom od 4:1. Da li je u međuvremenu izgladio odnose sa Unzueom nije poznato. Ni igrač ni trener nisu želeli da komentarišu incident, ali ni da demantuju.

Uostalom, Unzue nije čovek koji se plaši da i najvećim zvezdama saspe istinu u oči kad oseti da je potrebno razdrmati ih. Mundo navodi da je samo u ovoj sezoni već držao bukvic Mark Andreu Ter Štegenu, Ivanu Rakitiću i Samjuelu Umtitiju. Nije ni problem ako svi odgovore kao Nejmar - na terenu.

Sasvim drugo je pitanje da li je Nejmar i dalje za ideju da baš Unzue nasledi Enrikea. A sam trener je javno izrazio želju da preuzme punu odgovornost u ruke.

