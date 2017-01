Uzimajte kad vam se Drogba nudi, šta čekate?!

Legendarnom veteranu istekao ugovor, sada je slobodan igrač i hoće da ispuni obećanje dato pre 12 godina

Veličina slova A A A

Svojevremeno jedan od najboljih napadača sveta Didije Drogba, iako ima 38 godina, nema nameru da kaže zbogom fudbalu, već je izrazio želju da se vrati u Marselj.

Drogba je slobodan na tržištu posle odlaska iz kanadskog Montreala i klubu sa Velodroma ponudio je svoje usluge.

"Postoji opcija da se vratim u Francusku, ali ne mogu ništa više da kažem. Nadam se da ću ispuniti obećanje jednog dana i vratiti se na Velodrom. O tome se priča 12 godina, tačnije kada sam prešao u Čelsi", rekao je Drogba za Kanal plus.

Golgeter iz Obale Slonovače samo godinu dana proveo je u Marselju, iz kog je obezbedio veliki transfer u Čelsi, gde je dostigao visine.

"Voleo bih da se vratim kao igrač u Marselj. Uradio sam sve što je bilo do mene, ali ne mogu da nateram upravu da to učini. Sve je na čelnicima Marselja, i dalje me služe noge, imam kontrolu lopte kao da sam na početku karijere".

Drogba je u londonskom klubu u dva mandata postigao 162 gola na 371 utakmici, i dao veliki doprinos osvajanju četiri titule Premijer lige i Lige šampiona, u čijem finalu je protiv Bajerna bio strelac gola za produžetak, a potom je realizovao odlučujući udarac u penal seriji.

Tokom karijere igrao je još za Le Man, Gengan, Šangaj Šenhua i Galatasaraj.

(foto: Action Images)