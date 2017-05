Uživam, smejem se i plešem

"Tako sam programiran", kaže momak koji je obeležio dosadašnju sezonu u Ligi šampiona

Paulo Dibala je momak koji je nesumnjivo obeležio tekuću sezonu u Ligi šampiona. Dva velelepna gola u četvrtfinalu protiv Barselone pomogla su Juventusu da sruši Katalonce, a mladom Argentincu da još više podigne svoj rejting u evropskom fudbalu.

U susret predstojećem polufinalu sa Monakom, Dibala je odgovarao na pitanja novinara UEFA, i, verujte, ima šta da se pročita..

“Ovo bi mogla da bude naša godina. Vrlo dobro igramo u Ligi šampiona, ali znamo i da nam neće biti lako jer i naš protivnik želi u finale, ima slične ciljeve kao i mi. Monako je u vrhu francuske lige, snažni su, brzi, imaju top fudbalere, pa jedino što mogu da obećam je spektakl, za ostalo videćemo”, oprezan je Dibala.

Juventusov Dragulj je opisao sebe na zanimljiv način.

“Pokušavam da budem brz i dosetljiv, da unapred znam šta ću da uradim na terenu, jer sa loptom u nogama nemate puno vremena. Fudbal današnjice je mnogo brži, a fudbaleri moraju da idu u korak s tim. Pokušavam uvek analiziram utakmice, da predvidim poteze protivnika, ali i da razmislim kako da najbolje iskoristim svoju levicu, koja je moj najveći adut. Trudim se da pomognem timu”, tvrdi Dibala.

Nije uobičajeno da jednom Argentincu pored tolikih majstora zemljaka uzor bude Brazilac, ali kao što je Maradonin omiljen fudbaler bio Rivelinjo, tako i Dibala ima svog miljenika iz komšiluka.

“Ronaldinjo mi je bio jedan od najomiljenijih fudbalera, dok sam odrastao. Njegovi potezi, njegov izgled na terenu, to je ono što me je privlačilo. Morate stalno da se zabavljate na terenu, da igrate fudbal s osmehom na licu, a Ronaldinjo je baš to radio”, kaže Dibala.

O različitim pogledima na fudbal u Južnoj Americi i Evropi, napadač Juventusa kaže:

“Evropski treneri i igrači nemaju isto viđenje fudbala kao mi. Mi uživamo na terenu, smejemo se i plešemo. Uvek se trudim da se zabavim na terenu, tako sam programiran.”

Dibala je objasnio i šta znači njegova čuvena “maska” kojom proslavlja golove.

“Početkom godine, odlučio sam da osmislim novi način za proslavljanje golova. Jednog dana pala mi je napamet 'Dibala maska', koja mi je značajna jer mi je donela puno sreće. Otkako sam je prvi put upotrebio kao deo slavlja zaista me je krenulo u karijeri, tako da je neću menjati.”

Za kraj Dibala otkriva i zašto bi ova Liga šampiona bila posebna za Juventus.

“Bila bi to iskrena i zaslužena nagrada za momke koji su predugo u fudbalu, koji su puno toga postigli prethodnih godina, poput Bufona, Markizija, Bonučija, Barzaljija i Kjelinija. Niko od njih nije još imao prilike da podigne pehar Lige šampiona, a mislim da su to zaslužili i to je ono što me motiviše, da ih obradujem ove godine”, zaključio je Paulo Dibala.

Dragulj u svakom smislu.

(FOTO: Action Images)