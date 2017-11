UŽIVO: Crvena zvezda - Bamberg

Pratite dešavanja iz Beogradske Arene

UŽIVO KLAĐENJE: CRVENA ZVEZDA - BAMBERG

POLUVREME - 34:43! Možda i najslabije Zvezdino poluvreme ove sezone u Evroligi. Srećom, Bamberg novu konfuziju nije naplatio pa se može konstatovati da je zaostatak regionalnog prvaka prihvatljiv, s obzirom na ono što je prikazao u oprvih 20 minuta.

18. minut - Nezaustavljiv je Dorel Rajt! Pojačanje Bamberga iz Igokee prekida kakav-takav nalet Crvene zvezde.

17. minut - Gubi loptu Rubit, tajm-aut traži Alimpijević.

16. minut - Ročesti je izbacio čuvara fintom šuta i pogodio sa oko šest metara - 32:39.

16. minut - Skakutala je lopta po obruču i na krajuprošla kroz isti pošto je iz velike udaljenosti probao Rajt.

14. minut - Nastavlja Lesor da dominira pod košem! Četiri šuta unutar linije 6,75 metara, četiri koša - 30:36.

13. minut - Koš Rubita uz faul Apića. Zvezda odlična u kontri posle konfuznog prenošenja lopte na drugu polovinu - asistencija Lazić, koš Bjelica.

13. minut - Udvojen je bio Bjelica, ali je pametno pronašao Apića koji poentira i smanjuje zaostatak za nemačkim šampionom - 26:33. Sada Trinkijeri mora da traži tajm-aut.

12. minut - Bjelicaaaaaaaaaa! Novi dalekometni hitac crveno-belih - 24:33.

11. minut - Trojka Loa, zatim trojka Lazića. Ista meta isto rastojanje...

Kraj prve četvrtine - 18:30!

10. minut - Lo iz teške pozicije pronalazi put do poena. Zvezdin pokušaj da za kratko vreme stigne do poena je osujećen.

10. minut - Lesooooor! Skok u napadu i kucanje za jednocifreni deficit. Diskutabilan faul Dangubića, pa tehnička zbog prigovora. Dava od tri bacanja pogađa Hikmen. Brose ima poslednji napad...

9. minut - Konfuzna igra, uz dosta ličnih grešaka, na obe strane! Budući da su timovi u bonusu, uglavnom sa penala dolaze do koševa - 16:26.

8. minut - Radičević polovičan na jednoj, Luka Mitrović na drugoj strani sa linije penala.

7. minut - Lesor je pokupio promašajn Radičevića i iznudio faul pri šutu, nakon čega ubacuje dva slobodna bacanja - 11:22

7. minut - Loš pas Ročestija, zatim i faul uz koji Rajt pogađa - 9:19. Dušan Alimpijević prinuđen da reaguje minutom odmora.

5. minut - Čudesan pogodak Ročestija na isteku napada. Pre nego što Rajt izvede dva slobodna bacanja, televizijski tajm-aut - 9:13.

4. minut - Radičević - trojka! Ali, šta radi Rubit? Ako se po jutru dan poznaje, Heket i Rubit će predstavljati najozbiljniju pretnju crveno-belima - 7:10.

3. minut - Popravlja Lesor promašaj Bjelice. Heket u nastavku lagano poentira i donosi prvo vođstvo gostima - 4:6.

2. minut - Istrčali su kontru Rajt i Tejlor i lako je realizovali.

1. minut - Lesor je ostao usamljen na pet metara od koša i to kaznio pogotkom sa distance.

UTAKMICA JE POČELA!

17.53 - Pero Antić, Marko Kešelj i Stefan Lazarević su u civilu, dok su Dragan Apić i Dejan Davidovac u sastavu za meč protiv Bamberga.

17.50 - Desetak minuta pred sudijsko podbacivanje u Areni nema više od 4.500 ljudi, javljaju izveštači MOZZART Sporta sa lica mesta.

17.33 - Ukoliko niste pročitali intervju nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde, trenutno vedete Bamberga, Luke Mitrovića, to možete učiniti OVDE.

17:27 - Arena je sablasno prazna! Na nešto više od pola sata do početka meča na tribinama se nalazi oko 2.500 navijača.

17.26 - Pala je Barselona, pao je Makabi, idealan je trenutak da tako završi i Bamberg. Košarkaši Crvene zvezde u najboljem raspoloženju od početka sezone dočekuju jedan evroligaški meč, ali protiv ekipe koja je takođe pokazala da se na nju ove sezone mora ozbiljno računati.

17:22 - Nemački i srpski predstavnik okršaj u Beogradskoj areni dočekuju sa skorom od dve pobede i dva poraza, ali večeras neko mora do trećeg slavlja. Nadamo se da će to biti srpski i regionalni šampion. Dve ekipe su do sada četiri puta odmerile snage u svojoj istoriji, dva puta u Evrokupu i prošle sezone dva puta u Evroligi i svaki put je slavila Crvena zvezda. Prošlosezonski okršaj u Beogradu crveno-beli su rešili u svoju korist rezultatom 74:60.

