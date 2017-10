UŽIVO: Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv, slaba poseta u Areni!

Pratite tekstualni prenos meča na sajtu MOZZART Sporta

18:32 - Ponovo u timu srpskog vicešampiona nema Marka Kešelja. Ulogu iskusnog krilnog košarkaša ponovo će preuzeti Davidovac. Baš kao u Zagrebu i u duelu protiv Himkija.

18:30 - Kako javljaju naši izveštači sa lica mesta slaba poseta u Areni! Tačnija, slavba poseta za najveću dvoranu na Balkanu. Gornji prsten je prazan. Videćemo hoće li košarkaši Zvezde imati podršku bar deset hiljada ljudi.

Veoma važan meč je pred košarkašima Crvene zvezde! U Beograd stiže Makabi iz Tel Aviva, a Zvezda bi pobedom stigla do skora 2-2 u Evroligi. U naredom kolu Zvezda dočekuje Bamberg tako da bi to bila veoma lepa situacija za tim koji vodi Dušan Alimpijević.

Biće to duel dva tima koja su tokom leta potpuno promenila sastav tako da crveno-belima i ne igra to što su vezali tri pobede na poslednja tri kola protiv Ponosa Izraela.

Za crveno-bele ni na ovoj utakmici neće igrati Nemanja Dangubić zbog povrede. On bi uskoro trebalo da krene sa jačim treninzima. Povratak se očekuje u meču protiv MZT-a u ponedeljak 30. oktobra.

- Najveća pretnja po Zvezdu su Pjer Džekson i Noris Kol. O tome je govorio i Džejms Feldin.

- Crvena zvezda će ponovo dosta zavisiti od igre Matijasa Lesora. Francuz se inače našao na trećem mestu najboljih poteza prošlog kola Evrolige. Opširnije pogledajte OVDE. Jako lepo zakucavanje u Podmoskovlju protiv Himkija.

- Ognjen Dobrić je počeo da pruža sve bolje partije, počele su i "trojke" da ulaze, a on pred duel sa Makabijem kaže da je to tim koji se u krajnjem cilju nada odlasku na Fajnal for Evrolige. Opširnije pročitajte OVDE.

Statistički parametri:

Generalno bismo mogli da gledamo veoma efikasnu utakmicu s tim što Zvezda daje više poena za sada (81,3:76,7). Zvezda ima bolje procente u šutu za tri poena (33%:27%), a Makabi za dva poena (51%:56%) Zvezda ima više asistencija u proseku (15:14) i više ukradenih lopti (6,7:4,7). Skokovi su na strani Makabija (31:36).

Dušan Alimpijević, trener Crvene zvezde:

„Makabi je dobro otvorio sezonu sa nekoliko pobeda, starovali su dobro, igraju sa samopouzdanjem, a trener Neven Spahija je uveo američki stil, s mnogo tranzicije i šuteva. Sve to na parketu omogućava izvanredan tandem američkih bekova Noris Kol i Pjer Džekson. Vrlo brza ekipa, ali mi smo pokazali u ove tri utakmice da možemo da se nosimo sa svima, da igramo dobro. Šanse pred ovu utakmicu su nam svakako veće pred našim navijačima, i nadam se da će doći u velikom broju i na ovaj meč, kako bi nam pomogli da u ovom prenatrpanom rasporedu dođemo do pobede koja bi nam mnogo značila”.

Neven Spahija, trener Makabija:

"To što igramo dve utakmice nedeljno ne bi trebalo da bude problem za nas. Nije to neka važna stvar za moje igrače. Moramo da delimo loptu. Ne prihvatam da imamo devet timskih asistencija. Ne radimo to namerno, ali sama igra će nas naučiti kako da to bolje činimo".