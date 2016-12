KRAJ: Crvena zvezda - Real Madrid 82:70 (VIDEO)

Pratite dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić, sa utakmice 14. kola Evrolige uživo na portalu mozzartsport.com

KRAJ UTAKMICE - 82:70!

Tejlor je odigrao utakmicu života, ali ceo tim Reala je podbacio! Posle Tejlora (25 poena) najviše je pogodio Ljulj - 12. Kod Crvene zvezde 20 poena imao je Simonović, 12 koševa imao je Gudurić, a po 11 Kuzmić i Jović! Svi igrači koji su bili na parketu upisali su se u listu strelaca, a minimum ubačenih koševa po igraču je - četiri! Ovako nadmoćnu, raznovrsnu partiju igrači crveno-belih dugo nisu odigrali.

40. minut, 80:68 - Crvena zvezda je ubacila 10 trojki na ovoj utakmici, a Džefri Tejlor čak - sedam! Neverovatno, ali istinito. No, ni to nije previše pomoglo Kralju, pošto je Zvezda pobednik ove utakmice. Rezultat na kraju - 82:70!

39. minut, 80:63 - GOTOVO, GOTOVO, GOTOVO! MARKO SIMONOVIĆ SA DISTANCE ZA POBEDU! Sada bi samo čudo moglo da se dogodi da Real ovo okrene!

38. minut, 77:63 - Simonooooooović! Fantastična akcija Crvene zvezde i novi poeni najboljeg strelca crveno-belih.

38. minut, 75:63 - Pomalo dekocentrisano sada deluju igrači Crvene zvezde. Dve akcije nisu realizovali, a onda su napravili i dva brza faula. Doduše, kod drugog Noćioni je bio precizan samo jednom. Još 170 sekundi do kraja.

37. minut, 75:60 - Uh, Simonović je opet uspeo da iznudi Noćionijev faul, ali je imao polovičan učinak. Od šest bacanja dao je tri, isto toliko promašio.

37. minut, 72:60 - ZVEZDA IMA PRILIKU DA STAVI TAČKU! Noćioni je zaradio tehničku grešku, a za njim i Pablo Laso! A prethodno je Noćioni napravio faul. Ali, Simonović pogađa samo dva penala. Videćemo šta će biti iz napada.

36. minut, 70:55 - Zvezdina vojska nastavlja da razbija kraljevsku armiju! Brutalno Crvena zvezda deluje kroz ceo meč, a posebno to na videlo dolazi sada kada se situacija „lomi“. Još četiri minuta do kraja.

32. minut, 67:55 - Real se diže na noge posle šamara u uvodnom minutu poslednjeg kvartala. Ali, Zvezda je i dalje tim koji sve drži u svojim rukama. Ostanu li mirni, igrači Dejana Radonjića mogli bi da upišu jednu od najvećih pobeda u novijoj klupskoj istoriji.

31. minut, 67:51 - STRAŠNIH 40 SEKUNDI CRVENE ZVEZDE! Sve je počelo trojkom Marka Simonovića, a onda i ulazom Marka Gudurića, uz faul! Šteta je samo što nije uspeo da realizuje i dodatno slobodno bacanje. Ali, ovo je recept za pobedu!

KRAJ TREĆE ČETVRTINE - 62:51!

Još deset minuta! Može li Crvena zvezda da izdrži još jednu četvrtinu i ponovo zaprži gorku čorbu Kralju iz Madrida?! Crveno-beli su dosad igrali gotovo bez greške, ali sada je bitno ostati nogama čvrsto na zemlji. Jer, Realu će biti dovoljno samo dva minuta kvalitetne igre kako bi se stvari okrenule. Kuzmić 11, Jović i Simonović po devet poena, odnosno 17 Tejlora, 12 koševa Ljulja.

30. minut, 61:49 - Guduriiiiiiiiiiiiiiiiiiiić! Trojka, trojka, trojka! Osma na utakmici za Crvenu zvezdu. Ovo kao da nije onaj beogradski sastav koji je više pažnje obraćao na odbranu, jer ne pamtimo da je Realu ovako lako smešten 61 koš za nepunih 30 minuta. Večeras je Zvezda uspela da odigra vrhunski na obe polovine terena, baš kao protiv Makabija nedavno!

29. minut, 58:49 - Laziiiiiiić! I asistencija Stefana Jovića. Zvezda se ponovo uzdiže visoko. Pablo Laso više ni sam ne zna šta bi trebalo da uradi kako bi probudio svoje pulene, koji i dalje nemaju odgovor za prilično organizovan i disciplinovan Zvezdin napad. A što je najteže od svega po goste, Zvezda je dosad svaki put uspešno odbijala udarce i uzvraćala istom merom. Crveno-beli igraju košarku iz snova.

28. minut, 55:47 - Kada je teško - Zvezdina odbrana! A na sve to fantastična rola Stefana Jovića! Dva puta je reprezentativni plejmejker nadigrao celu odbranu Reala, prvo tako što je izigrao kompletnu protivničku petorku i odradio vrhunski dvokorak, da bi onda pogodio i trojku sa sedam metara.

25. minut, 50:45 - Ima li kraja Tejlorovom teroru?! Verovatno u životu Realov bek nije odigrao ovakvih 25 minuta, pošto je opet pogodio za tri, peti put na utakmici, a ima ukupno 17 poena. Ali, dobra stvar je da se Zvezda i dalje drži, uprkos svim udarima!

- Inače, Tejlorov prosek ubačenih koševa ove sezone jee - dva poena!

24. minut, 45:42 - Ljulj dodatno umanjuje razliku i Zvezda se sada nalazi u opasnoj zoni. Mora da se prekine serija sa druge strane. Loša stvar za goste je ta što se Luka Dončić izgleda teže povredio. Proklizao je supertalentovani plejmejker posle jedne akcije, a onda se uhvatio za skočni zglob. A onda je usledio jedan dirljiv momenat - Stefan Jović je pomogao Dončiću da izađe sa terena, što su navijači nagradili ogromnim aplauzima.

24. minut, 45:40 - Puna tri minuta su prošla, a Zvezda stoji na svega dva ubačena koša. Srećom, Real to ne zna da kazni, iako je imao dva otvorena šuta sa distance.

21. minut, 45:38 - Tamo gde je stao u prvom, Tejlor je nastavio u drugom poluvremenu. Samo što je krenuo meč - trojka! Njegova četvrta na utakmici. Inače, u prethodnih 13 rundi dao ih je ukupno - tri! Neverovatan podatak...

KRAJ PRVOG POLUVREMENA - 43:35!

Strašno poluvreme Crvene zvezde! Pravi recept za pobedu - kada jedan zataji, tu je drugi da povuče svim silama! Tako je Crvena zvezda i napravila seriju 14:0 i bacila Kralja na kolena. Počelo je Voltersom, zatim je nastavio Gudurić, a onda je usledila minijatura Marka Simonovića sa devet poena. Pomalo nerealno deluje da je Zvezda ovako dugo držala osetnu razliku, te da Realovi igrači deluju ovako inferiorno. Jeste Tejlor odigrao poluvreme karijere i ubacio 11 poena, ali Rendolf, Dončić, Ajon i Kerol zajedno su ubacili osam koševa! Isto koliko i Ljulj. Pametna, čvrsta Zvezdina odbrana, uprkos tome što Kralj ima toliko ofanzivnih rešenja. A što je još važnije - na svaku laku realizaciju Španaca viđen je i jasan odgovor. Pritom, Realu nije dozvoljeno previše otvorenih šuteva.

Kada bi Zvezda zadržala ovakav tempo i u drugom delu, svašta bi bilo moguće. Početak treće i finiš poslednje četvrtine doneće odluku.

19. minut - 41:33 - Minut odmora traži Dejan Radonjić. Čini se da je intenzitet Zvezdine odbrane malo opao, što se videlo u poslednjem Realovom napadu kada je Kerol lako prošao iza celog bedema i poentirao bez problema. Pa trofejni stručnjak pokušava malo da trgne svoje izabranike. Ipak, razlika je i dalje osetna, u Zvezdinu korist, ali problem predstavlja to što Zvezda već dva minuta igra bez Voltersa i Jovića. Plejmejker je Dženkins.

17. minut, 39:30 - Pokušavamo da se setimo kada je poslednji put pritisak sa tribina bio ovako jak. Ne mislimo da atmosfera nije užarena stalno, ali večeras se čini da je posebno usijana. Intenzitet ne opada od trenutka kada je počela utakmica.

16. minut, 39:28 - TROJKA NA TROJKU!!! Zvezda ne odustaje čak i kada Tejlor pronađe put do koša. Jer, odmah je usledio Simonovićev udarac. Dugo Real nije izgledao ovako inferiorno posle 16 minuta utakmice.

16. minut, 36:25 - HAOS U PIONIRU! Za četiri i po minuta u drugom kvartalu Zvezda već ima 15 poena, a u seriji je 14:0! Srpski i jadranski šampion opet je naterao sudije da sviraju još jedan nesportski faul. Ovog puta krivac je Rejes, a Simonović sa crte donosi prvu dvocifrenu prednost!

15. minut, 33:25 - Zvezdina eksplozija u poslednja tri minuta! Defanzivno savršeno, bez greške, Zvezda je naterala španskog prvaka na nekoliko vezanih grešaka, da bi na drugoj strani usledila serija 11:0! Nju je kompletirao Gudurić pogocima sa penala nakon namernog faula Treja Tompkinsa.

14. minut, 29:25 - Guduriiiiiić! A onda i Simonoooooović!!! Kakav minut Crvene zvezde! Fantastičan odgovor beogradskog velikana na protivničku seriju. Da li će levoruki šuter konačno proraditi kao što je to radio dobrim delom prošle sezone, pošto je sada pogodio jednu tešku trojku. A onda je Simonović ukrao loptu i efektno zakucao i bacio tribine u trans!

12. minut, 22:25 - Mini serija gostiju koju trener Radonjić „seče“ tajm-autom. Opet je domaćin prepustio loptu Ljulju, da bi španski maestro kao lokomotiva protutnjao do koša. Na ovakve stvari Zvezdina odbrana mora da obrati pažnju.

11. minut, 22:21 - Jeste Nejt Volters dobro otvorio meč napadački, ali očigledno je da ima velikih problema sa prenosom lopte kada ga čuva Serhio Ljulj. Jedan od najboljih plejmejkera Evrope mu je već dva puta uzeo loptu, a oba puta Real je akciju završio poenima.

KRAJ PRVE ČETVRTINE - 20:19!

Fantastična košarka u prvih 10 minuta. Agresivno na obe strane, brzo, efikasno! Zvezdini košarkaši se bore bez trunke straha, što se pozitivno odražava na stanje na parketu. Volters ima pet, a Mitrović i Dangubić po četiri koša. Na drugoj strani Tejlor i dalje ima osam poena.

10. minut, 20:19 - Zvezda uspeva da izađe na kraj sa Realovom potentnom ofanzivom i to je važno u ovim trenucima. Protivniku ne treba dozvoliti da se rezultatski odvoji, a važno je i to da i Zvezda ima raspoložene igrače. Počev od Voltersa, koji je na pravi način odmenio Jovića, do Bjelice i Mitrovića.

8. minut, 15:13 - Ono što trenutno ne valja jeste to što je Džefri Tejlor ušao u ličnu seriju od osam vezanih poena, uz jednu asistenciju Rejesu. Tu jedino škripi, a to je stara Zvezdina boljka - kada protivnik raširi Zvezdinu odbranu.

6. minut, 11:8 - U odbrani vrlo čvrsto, u napadu strpljivo. Uvodni minuti ovog meča bar delom podsećaju na dešavanja iz susreta sa Makabijem. Doduše, igrači Reala su znatno boljeg raspoloženja od Ponosa Izraela prošle sedmice.

5. minut, 10:8 - Real je uspeo da se trgne iz početne letargije i vrlo brzo vrati stvari na svoje. Džefri Tejlor je pogodio dalekometni hitac za 8:8, ali onda je usledila vrlo lukava Kuzmićeva finta za nove lake poene iz reketa. Dobra stvar je što su crveno-beli još od starta uspeli da reše neke teške situacije, to će sigurno značajno doprineti na psihološkom planu. Zvezdi je to jako potrebno.

4. minut, 8:3 - Savršen početak Crvene zvezde, na obe polovine terena. Granitnom odbranom domaćin je već zaustavio dva napada protivnika, Jović je uspeo da upiše prvu ukradenu loptu i zakucavanje, a nedugo zatim Dangubić „sipa“ drugu trojku na meču! Atmosfera u dvorani dostiže tačku ključanja.

2. minut, 3:3 - Odličan tempo utakmice u prva dva minuta. Za početak videli smo dve teške trojke - Dončića preko Dangubićeve ruke u poslednjoj sekundi, a onda i Dženkinsa na drugoj strani nakon Kuzmićevog ofanzivnog skoka. Zanimljivo, Dejan Radonjić je odmah nakon toga odlučio da Dženkinsa zameni Lazićem.

- Prvi napad na utakmici ima Crvena zvezda.

PETORKA ZVEZDE: Jović, Dženkins, Dangubić, Mitrović, Kuzmić.

PETORKA REALA: Ljulj, Dončić, Tejlor, Rejes, Ajon.

- "Odavno nije bila punija dvorana, svuda se stoji", ovim rečima naš izveštač sa lica mesta opisao je trenutno stanje u dvorani Aleksandar Nikolić! Čeka se ludačka borba, ali i strašna atmosfera na tribinama.

- Zanimljivo, Real ima drugu najefikasniju ofanzivu u Evroligi sa gotovo 89 poena u proseku, dok Zvezda ima drugi najlošiji napad - 73 koševa po meču. S druge strane, crveno-beli mogu da se pohvale trećom najjačom odbranom, sa svega 75 primljenih koševa.

- Za one koga to posebno interesuje, sudijsku trojku večeras će činiti: Janis Fufis (Grčka), Petri Mantila (Finska), Marsin Kovalski (Poljska) .

- PUNO! Ko je uspeo da uđe u dvoranu - uspeo je! Gledalište je ispunjeno gotovo do poslednjeg mesta već 30 minuta pre početka utakmice. Kraljevski klub čeka ozbiljan pakao. Ostalo je još samo nekoliko praznih mesta iza koševa.

- Kako nam javlja izveštač sa lica mesta, u 18.10 na tribinama beogradskog hrama košarke je oko 3.000 ljudi, s tim što su ispred hale velike gužve.

Dobro veče poštovani čitaoci portala MOZZART Sport i dobro došli u još jedan prenos Zvezdinog evroligaškog pohoda. Ovog puta na programu je duel sa madridskim Realom, klubom koji je prošle sezone osetio gorčinu poraza upravo na parketu dvorane Aleksandar Nikolić. Može li umorna četa Dejana Radonjića i ovog puta da priredi senzaciju ili će Real iskoristiti trenutak za osvetu?

