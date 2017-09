UŽIVO: Srbija - Slovenija

Pratite uživo dešavanja iz Istanbula

FINALE EVROPSKOG PRVENSTVA

SRBIJA- SLOVENIJA

Istanbul, dvorana Sinan Edrem

Gledaoca: 16.000

Slovenija: Rendolf, Rebec, Dragić, Nikolić, Prepelič, Murić, Blažič, Vidmar, Zagorac, Dimec, Čančar, Dončić

Srbija: Mačvan, Bogdanović, Lučić, Milosavljević, Birčević, Štimac, Lazić, Micić, Gudurić, Jović, Kuzmić, Marjanović

13. minut - Ponovo taj Prepelič pogađa sa parkinga. Mnogo dobro šutira na ovom turniru - 28:30. Au kako je sada zakucao Dončić...

13. minut - Lučić je promašio trojku. Mora neko da povuče pored Bogdana, potrebno nam je više efikasnih igrača u napadu. Dobro je što je odbrana na nivou. Evo ga Birčeviććć - 28:27

12. minut - BOMBAAAA - Bogdanoviććććć, trojkaaaaa - 25:25. Rendolf vraća dvojkom 25:27

12. minut - Jović je poklonio loptu Slovencima, Dragić je to odmah kaznio i Slovenci vode 22:25

11. minut - Mačvan je šutirao za tri poena ali nije pogodio. Jović ima dobru minutažu, to je jako važno. Onda i faul na Rendolfu pri šutu za tri poena - 22:23

KRAJ PRVE ČETVRTINE - 22:20

10. minut - Faul Birčevića u napadu

9. minut - Birčevič je imao dva skoka u napadu i eto novih poena. Bravo - 18:22. Dragić ide kao brzi voz u kontri - 22:20

8. minut - Bogdanović kada dođe na liniju slobodnih bacanja nema greške - 16:20. Opet dobra akcija Slovenaca i lako polaganje Klemena Prepeliča - 20:18

8. minut - Malo je nedostajalo da ukrademo loptu Slovencima. Posle toga je Prepelič pogodio sa velike udaljenosti - 18:16

7. minut - Prvo je Birčević promašio, a potom i Marjanović. Slovenci maše trojke i to je dobro, a onda i Bogdanović pogađa o tablu preko trojice - 18:13

7. minut - Bobinator je fantastičan sa linije slobodnih bacanja na ovom šampionatu - 13:16

5. minut - Dragić je napravio korake, sudije to nisu svirale, pa je pogodio. A onda je Jović vratio. VAŽNO - 9:12. Dragića je jako teško zaustaviti kada je u prodoru. Zato i Bogdan ne maši - 14:11 vodimo. Loše je što su i Dragić i Dončić dobro počeli meč

4. minut - Ne može Dimec pored Bobija, Dončić je promašio, naš napad. Slovenci će morati da šutiraju jer u reketu nemaju šta da traže - 8:7. Bobi zato ima šta da traži, fauliran je i - 10:7

3. minut - Opet dobra akcija Bogdanovića i Kuzmića, ali Dončić vraća s poludistance na drugoj strani. I opet Kuzmić daje - svih šest poena je dao - 7:6. A onda i Mačvan u kontri - 8:7

2. minut - Dončić je promašio daleku trojku, a potom je Kuzmić dobro odigrao na Vidmaru. To je važno. On je najveći adut Slovenaca ispod koša. Mačvan je odigrao sam i promašio. Murić pogađa, Slovenija vodi - 2:5

1. minut - Jović u startnoj postavi, to je dobro. Prvi napad Mačvana, dobio je faul. Onda i pogodak Kuzmića za 2:0. Asistencija Bogdanovića. Biće to naš stil igre, spuštaćemo loptu unutra. Murić daje trojku, to je slovenački stil - 2:3

VELIKO FINALE JE POČELO!!!

- U toku je predstavljanje igrača i intoniranje himni

- Stefan Jović normalno trči, zagreva se kao i svi ostali naši igrači, dobijamo informacije od našeg izveštača sa lica mesta. To su vesti koje želimo da čujemo. One malo lošije vesti su da ima problem da se osloni samo na povređenu nogu i to bi mogao da bude problem.

Još malo slika koje opisuju atmosferu koja vlada oko dvorane.

- Turska policija ne želi ništa da rizikuje pa razdvaja navijačae Srbije i Slovenije na dve različite strane kako se ne bi mešali.

- Stižu nam i prve fotografije iz same hale. Popunjavaju se mesta. Biće vrelo na tribinama!

Polako, ali sigurno atmosfera u Istanbulu uoči početka finala prvenstva Evrope u košarci dostiže vrhunac. Kako javlja specijalni izveštač MOZZART Sporta, pred halom je „more“ navijača Srbije i Slovenije, a pesma odjekuje sa svih strana.

Kao što je bilo i najavljeno, navijača Slovenija izgleda da ipak ima više, ali nema sumnje da će i Orlovi imati jak vetar u leđa sa tribina hale Sinan Erdem.

Atmosfera je, prema tvrdnjama sa lica mesta i više nego dobra, prava fudbalska, a jasno je da će košarkašima oba tima biti uživanje da igraju pod takvim okolnostima.

U subotu je iz Slovenije stiglo 11 čartera, na dan finala došlo je i 30 autobusa sa navijačima iz dežele. Inače, karte za finalni okršaj prvenstva Evrope su rasprodate.

Finalna utakmica počinje u 20.30.