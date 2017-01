UŽIVO: Makabi Tel Aviv - Crvena zvezda 30:24

Pratite tekstualni prenos meča na sajtu MOZZART Sporta

Poeni Tompsona - 30:24

15. minut - Gaudlok je pogodio daleku trojku i pokazao kakav šut poseduje. To naravno nikako ne valja. Ali, valja trojka Dangubića - 28:22

Evo koša Voltersa, lopta se ušunjala u koš. Dosta važan koš, da se Zvezda održi u egal utakmici - 25:19

13. minut - Bjelica je iznudio bacanja i pogodio jedno slobodno - 25:17. Mora Zvezda da se trgne i popravi šut koji za sada ne ide kako treba (2/7 za tri)

12. minut - Sada je i Viktor Rad pogodio sa poludistance - 25:16, serija 8:0

11. minut - Trojka Ohajona sa strane - 20:16. U ovim trenucima Volters je na pleju, a Makabi dolazi do prednosti košem Gaudloka uz faul Lazića - 23:16

KRAJ PRVE ČETVRTINE - 17:16

10. minut - Malo jurnjave po terenu i na kraju je Lazić napravio faul - Ohajon pogađa - 15:13. Važna trijka Bjelice sa vrha kapice - 15:16

8. minut - Gudurić je iznudi faul. Volters je potom promašio, a onda je Kuzmić iznudio faul u skoku - 13:13

7. minut - U igri je Simonović, ali i Gaudolok. Volters je promašio, ali je Kuzmić ispravio - 11:11. Dosta muke u napadu Zvezde na startu meča, ali rezultat je dobar za sada - 13:11

Odlična odbrana Dženkinsa koji je ukrao loptu Vimsu i pokazao kako brze ruke ima. Zvezda ima napad, tajm-aut. Volters pogađa sa vrha kapice - 11:9

5. minut - Vims daje 2+1 - 9:7. Potom i zakucavanje Rada i to veoma aktraktivno - 11:7

4. minut - Ajverson ponovo pogađa, za sada jedino on daje koševe za domaćina - 6:7

Trojka Mitrovićaaaaaa! Makabi gubi dosta lopti - 4:7. Dangubić u sledećem napadu nije odigrao racionalno

2. minut - Jović nije pogodio ali je Mitrović upisao skok i koš. Jako važni poeni - 2:4. Ponovo je pogodio Ajverson - 4:4

1. minut - U prvom napadu Kuzmić je odigrao dobru odbranu, ali je Ajverson pogodio u sledećem napadu - 2:0. Kuzmić nije uspeo da pogodi, ali je Jović u sledećem napadu odlično prošao i pogodio

MEČ JE POČEO

- Završeno je predstavljanje, uskoro počinje utakmica

- Majka Cirbesa nema u sastavu, Kvinsi Miler je tu

Mediji u Izraelu najavili su duel Makabija i Crvene zvezde (20,05) kao sudar stranaca sa dubokim džepom i košarkaša sa velikim srcem. To je možda i pravi šlagvort za ovu utakmicu u koju će domaći tim ući više nego motivisan posle ubedljivog poraza u Beogradu od 83:58 u prvom međusobnom duelu ove sezone.

To se videlo i u izjavama Ajnarsa Bagackisa i košarkaša Makabija pred ovaj okršaj.

Dok čekate da utakmica počne, možete pročitati opširan intervju Ognjena Kuzmića koji su za vas priredili Strahinja Klisarić i Nenad Jovanović. Evo šta jedna od zvezda tima kaže o svom košarkaškom putu i šta je morao da prođe od rodne Grabovice do rampe nad Ekpeom Judom.

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić istakao je da je dovođenjem novog trenera Makabi postao drugačiji tim.

"Makabi je značajno drugačiji tim nego što je to bio ranije. Doveli su novog trenera, a Kvinsi Miler se vratio posle duge povrede. Treba očekivati da će oni u preostalih 13 kola pokušati da dođu do ostvarenja ambicija koje su pre početka sezone bile izuzetno velike. Letos su uradili mnogo u prelaznom roku, imali velika ulaganja u tim i nadaju se da će stići do same završnice Evrolige. Makabi je to što jeste u Izraelu i evropskoj košarci. Imaju opterećenje da protiv nas, ali i do samog kraja Evrolige urade sve da se nađu u vrhu", poručio je Radonjić.

U sudarima ovih timova mnogo bolje prolaze domaćini koji su slavili na četiri od poslednjih pet utakmica.

