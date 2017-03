UŽIVO: Partizan - Cedevita 47:45

Pratite tekstualni prenos meča na sajtu MOZZART SPORT-a

Veličina slova A A A

26. minut - Boutrajt je napravio lepu varku, nerešeno je - 45:45. Koprivica pogađa sa poludistance

Luković ne može bacanje, Šurna može trojku - 45:42

24. minut - Boutrajt je sada pogodio strašnu trojku - 45:39. Luković je promašio dva bacanja

23. minut - Evo i pogotka Lukovića, Partizan je na 10 razlike. Bilan je spustio to na osam

Tehnička greška Žganecu

22. minut - Birčević je sada skočio i odbojkom ubacio loptu kroz obruč

21. minut - Utakmica je nastavljena. Za sada sudije rade dobar posao. Da ih ne ureknemo

Zanimljivost sa poluvremena: Jedan od navijača zaprosio je devojku na centru terena. Dobio je odgovor kome se nadao, uz aplauze sa tribina. Videćemo da li će na kraju utakmice imati razloga za duplo slavlje

POLUVREME

20. minut - Bilan kažnjava sa poludistance

19. minut - Birčeviiićććć trojkaaaa, Krušlin je pogodio pre toga. Serija trojki - 39:32

Boutrajt pogađa trojku - 33:29. Hečerrr vraćaaaaaaa!

18. minut - Evo ga ponovo Bilan lako pogađa iz reketa. To je mnogo teško braniti sa ovakvim odnosom snaga na centarskim pozicijama. Moraće Partizan da nađe rešenje

17. minut - Birčeviiiććććć još jednaaaaaa trojkaaa (već 12 poena)

16. minut - Birčeviććććć trojkaaaaa - 28:24

Gordon je promašio trojku, Džejms pogodio, Cedevita je na poen zaostatka - 25:24

15. minut - Prelep napad Hečera koji je ostavio loptu Lukoviću na zakucavanju, ali je ipak bio faul pa nije došlo do zakucavanja

15. minut - Šurna je zabeležio treću ličnu grešku i to je dobro po crno-bele

14. minut - Daleka trojka Šurne. Mnogo nezgodan igrač

14. minut - Sjajan potez Hečera koji daje dugu dvojku - 24:18

Fantastična rampa Džejmsa nad Veličkovićem. Lep potez zaista...

13. minut - Jako lepi potezi Vrapca, a potom Džejms daje trojku

Grobari mnogo vole košarku! Vulkan emocija u Pioniru, ovako nije dugo grmelo... (VIDEO)

11. minut - Faul u napadu Krušlina, dobra odbrana Ratkovice

11. minut - Šurna je pogodio sa poludistance. Opasan je to košarkaš, u to smo mogli da se uverimo više puta do sada - 20:15

KRAJ PRVE ČETVRTINE

10. minut - Birčević je veoma raspoložen za igru, sada je pogodio preko Begića - 20:13

9. minut - Partizan je došao do poena preko Ratkovice, jako lep potez. Potom i osam sekundi Boutrajta

8. minut - Greška Majstorovića u napadu. Sada je Begić u igri i daje jedno slobodno bacanje - 16:13

7. minut - Partizan je počeo da brani Bilana i od toga će mnogo zavisiti razvoj ove utakmice! Možda i najvažniji detalj na utakmici. Za sada udvajanja vrše posao

6. minut - Marinković je pogodio. Gordon igra veoma kreativno za sada. Odličan je i u odbrani pa polaže u kontranapadu- 14:10

6. minut - Opet Bilan - njegov 6. poen. Birćević je takođe raspoložen

5. minut - Period grešaka sa obe strane. Biće ovo mnogo teška utakmica u najavi. I za igranje, ali i za Partizanove pristalice

3. minut - Bilan je za sada veoma raspoložen, Birčević vraća dvojkom

3. minut - Cedevita igra izuzetno dobro "unutra". U reketu je dominantnija i to se za sada vidi. Bilan je pogodio, ali je Hečer vratio trojkom. Možda je to način da Partizan dođe do prednosti - 6:6

2. minut - Luković je poentirao na asitenciju Gordona. Amerikanac igra dobro za sada

1. minut - Birčević je probao za tri poena u prvom napadu, ali nije bio precizan. Želeo je dodatno da zapali atmosferu. Boutrajt je pogodio za dva poena

MEČ JE POČEO

Atmosfera je na evroligaškom nivou, dugo nije bila ovakva na utakmicama Partizana, dobijamo utiske sa lica mesta

19.57 - Tu je i Dejan Bodiroga koji je ispraćen ovacijama

19.51 - PARTIZAN: Robinson, Ratkovica, Vrabac, Marinković, Veličković, Majstorović, Birčević, Koprivica, Andrić, Hečer, Gordon, Luković.

Pomalo čudna situacija, ali Partizan možda po prvi put u sezoni ima ovaj kompletan sastav...

19.48 - Aleksandar Džikić je u halu ušao uz pesmu "Misli mene gone" koju izvodi sastav Sunshine

19.45 - Utakmici će prisustvovati Vlado Šćepanović i Saša Pavlović

19.44 - Luković i Gordon se zagrevaju

19.44 - Već sada je puno, biće evroligaška atmosfera.

------------------------------

Poštovani čitaoci dobro došli na tekstualni prenos meča druge utakmice polufinalne serije ABA lige između Partizana i Cedevite koji se od 20 časova igra u Pioniru.

Cedevita je dobila prvi meč u Zagrebu i vodi s 1:0 u seriji koja se igra do dve pobede

MOZZART KVOTE ZA OVAJ MEČ

- Kao i pred prvi meč u Zagrebu, za Partizan je veoma važno da li može da računa na centra Uroša Lukovića. Pored kapitena Veličkovića, navijači Partizana najviše se uzdaju u Amerikanca Vi​la Hečera, najboljeg strelca u dosadašnjem toku sezone mada je evidentno da mu još uvek nedostaje takmičarski ritam posle gotovo jednomesečne pauze zbog salmonele. Uz Hečera, povreda muči i drugog iskusnog Amerikanca Džamonta Gordona

- Inače, na atmosferu u Pioniru večeras dodatno bi mogla da utiče i "špijunska afera" iz prve utakmice, kada je Džikić otkrio, a iz Cedevite priznali da su "bacili pogled" na Partizanov trening u Domu sportova veče uoči duela

- Valja podsetiti i da je Cedevita ove sezone dobila i oba ligaška duela sa Partizanom, pritom se u Pioniru vratila iz minusa od 17 poena i to kada ju je predvodio pomoćni trener, temperamentni Đanmarko Poceko nakon što je Veljko Mršić isključen

- Opširnu najavu utakmice Marka Protića pročitajte OVDE

- "Najava majstorice je prosto moja vera u to da radimo onako kako najbolje znamo. MIslim da je u odnosu na celu sezonu možda za oba tima najispravnije da se u trećoj utakmici odluči o finalisti ABA lige. Mi smo ove godine realno dugo bili na drugoj poziciji i na kraju smo to sami uprskali. I to je to. Nadam se da ćemo igrati bolje i koncentrisanije u drugoj utakmici", rekao je Džikić u najavi duela.

(FOTO: MN Press)