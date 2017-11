POLUVREME: Partizan - Lokomotiva

Pratite dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić uživo na portalu MOZZART Sport

Veličina slova A A A

(((UŽIVO KLAĐENJE)))

EVROKUP: Partizan - Lokomotiva

Dvorana Pionir

Sudije: Spiros, Kortes, Rosi

PARTIZAN: Miler, Vilijams Gos, Tadić, Aranitović, Jovanović, Marinković, Tomić, Pecarski, Gavrilović, Andrić, Semjuels, Šalić

LOKOMOTIVA: Kolins, Antipov, Regland, Baburin, Lejsi, Ivlev, Ilintski, Hvostov, Elegar, Kulagin, Kvoli, Brohof

KRAJ PRVOG POLUVREMENA - 39:41!

20. minut, 39:41 - Nevolja za crno-bele, Vilijams Gos je zaradio tehničku grešku zbog prigovora i to od sudije sa kojim nije razgovarao! Gosti su to odmah kaznili pošto je Brohof bio siguran sa crte, da bi Antipov dodao još dva poena iz dodatnog napada. Još 13 sekundi do kraja prvog dela.

20. minut, 39:38 - Nova dobra odbrana Partizana i odmah stiže nagrada i novo vođstvo! Prvo je Gavrilović bio polovičan sa penala, da bi kod promašaja Šalić pokupio skok i rešio akciju.

19. minut, 36:38 - Uspeo je Partizan da se odbrani pošto je Semjuels napravio faul u napadu, a onda je Miler rešio akciju i prepolovio zaostatak.

19. minut, 34:38 - Nastavlja se Lokomotivina serija! Posle novih poena Lejsija Trevora usledila je dobra odbrana, a onda i trojka usamljenog Rajana Brohofa. Parni valjak je u problemu.

18. minut, 34:33 - Nekoliko loših poteza mladog Aranitovića. Prvo je presporo ušao u šut i dozvolio da ga protivnik izblokira, da bi u sledećem napadu bacio loptu koja nije ni došla do koša... Ali, trener Nikolić je u limitiranom sastavu i mora dobro da kalkuliše vreme na terenu.

17. minut, 34:33 - Lokomotiva je prišla na minimalni zaostatak i opet je Partizan dozvolio poene iz reketa. Ovog puta Džo Regland posle kontre i brzog dvokoraka.

16. minut, 34:31 - Nema Partizan odbrambeno rešenje za duele u reketu, zato Mardi Kolins dolazi do novih lakih poena. Odbrana prostora najbliže košu je Partizanova muka ove sezone... Tajm-aut za crno-bele.

16. minut, 34:29 - Opet Kvali, ali onda Miler ulazi u svoj ritam!

15. minut, 32:27 - Uspeo je Vilijams Gos da iznudi faul kod dvokoraka i ode na liniju penala. Ali, imao je polovičan učinak. Izlazi na klupu da malo predahne, u igru ulazi Aleksandar Aranitović.

14. minut, 31:27 - Odličan napad Partizana, uz ofanzivni skok i poene Marka Pecaskog na drugi obruč! Na drugoj strani uzvraća Brajan Kvali. Brza utakmica s mnogo energije i šuteva, ali i dosta poena.

12. minut, 26:23 - Lak prodor Trevora Lejsija do koša i poeni za Lokomotivu.

11. minut, 26:21 - Patrik Miler, brzo i precizno, sa poludistance! Njegov specijal.

KRAJ PRVE ČETVRTINE - 24:21!

9. minut, 24:19 - Bori se Semjuels kao lav, zbog čega je zaradio priliku da sa slobodnih bacanja uveća razliku. Bio je polovičnog učinka.

9. minut, 23:19 - Nije uspeo Partizan da reši još jednu akciju, a na drugoj strani Kulagin pogađa dva slobodna bacanja i kompletira seriju 5:0.

8. minut, 23:17 - Nova trojka za Lokomotivu, Dmitri Kulagin...

8. minut, 23:14 - Dobru odbranu odigrao je Partizan, a posebno Vilijams Gos koji je celu akciju gostiju dobro ispratio. Na drugoj strani Samardo Semjuels je dobio duel sa Franko Elekarom.

7. minut, 21:12 - Kako pršti u dvorani Aleksandar Nikolić! Mihailo Andrić pogađa trojku iz natrčavanja i tako poništio Pavela Antipova!

6. minut, 17:9 - Lokomotiva prekida Partizanovu seriju pogotkom Džoa Reglanda sa distance.

6. minut, 17:6 - Vanja Marinković je siguran, sa poludistance!

5. minut, 15:6 - Partizan je uspeo da se odbrani, a onda je Vilijams Gos iznudio nameran faul! Pogodio je dva slobodna bacanja, sad ćemo da vidimo šta će biti u dodatnom napadu.

5. minut, 13:6 - Publika je u ekstazi, Vanja Marinković pogađa veliku trojku na asistenciju Najdžela Vilijams Gosa.

4. minut - Gavrilović je pogodio skok-šut, a Kolins je promašio na drugoj strani - 8:4. Potom pogađa i Gos i vodi Partizan u prednost od 10:4.

3. minut - Partizan za sada igra solidno odbranu, a to je segment u kom ove sezone dosta podbacuju. Potom je Semjuels zakucao i odveo crno-bele na 6:4. Nije loš početak meča po tim Miroslava Nikolića.

2. minut - Gavrilović je bio precizan sa linije za slobodna bacanja i nerešeno je 2:2. A onda je i Gos poentirao za prednost crno-belih - 4:2. Kvoli za sada postiže poene za Lokomotivu. Videćemo kako će se Partizan boriti na ovom meču s obzirom na činjenicu da je igrao derbi pre dva dana - 4:4

1. minut - Prvi napad Lokomotiva je završila kroz reket, ali je Partizan dobro odbranio i skočio. Kvoli je doveo goste u vođstvo - 0:2

20.00 - Meč je počeo!

19.59 - Andrić će biti kapiten na ovom meču. Lokomotiva ima 20-ak navijača sa sve jednim harmonikašem. Zanimljivo. Ima između 3.500 i 4.000 ljudi u Pioniru.

19.55 - Traje predstavljanje igrača

19.47 - Za sada nije neka poseta u Pioniru, tako da nećemo gledati atmosferu kao što je bila u večitom derbiju pre neki dan.

19.35 - Novica Veličković i Marko Čakarević definitivno neće igrati protiv Lokomotive!

19.30 - Dobra vest za Partizan je da kod Lokomotive neće biti ponajboljeg igrača Krisa Baba.

19.26 - Na tribinama je trenutno oko 1.000 navijača Partizana. Ispred hale ima ljudi, ali nema gužve. Verovatno je da će poseta biti slabija nego u večitom derbiju.

MOZZART KVOTE

(5,50) Partizan (20,00) Lokomotiva (1,17)

19.24 - Situacija u dvorani Aleksandar Nikolić je sledeća - tribine su i dalje prilično prazne, a tu je i oko desetak navijača Lokomotive.

19.21 - Dok još čekamo zvaničnu potvrdu našeg izveštača sa lica mesta, Partizan bi mogao da bude oslabljen neigranjem kapitena Novice Veličkovića, kao i povređenog Marka Čakarevića. Plejmejker Patrik Miler je rovit, ali bi trebalo da se nađe u timu. Ukoliko Veličković ne bude igrao, umesto njega u tim će uskočiti mladi Slobodan Jovanović. Umesto Čakarevića očekuje se junior Tadija Tadić.

19.18 - Ukoliko niste stigli da pročitate najavu za predstojeću utakmicu, možete to učiniti OVDE.

Dobro veče poštovani čitaoci i dobro došli u direktan prenos utakmice petog kola Evrokupa, koju će Partizan u dvorani Aleksandar Nikolić odigrati protiv Lokomotive iz Krasnodara.