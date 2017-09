UŽIVO: Srbija - Letonija

Pratite UŽIVO sva dešavanja iz Ulker arene u Istanbulu gde MOZZART sport ima svog izveštača...

SRBIJA - LETONIJA (16:00)

Istanbul.

Hala: Ulker arena.

Srbija: Mačvan, Bogdanović, Lučić, Milosavljević, Birčević, Štimac, Lazić, Micić, Gudurić, Jović, Kuzmić, Marjanović.

Letonija: Porzingis, Blums, Davis Bertans, Dairis Bertans, Tima, Smits, Janičenoks, Strelnijeks, Skele, Grazulis, Pejners, Mejers.

- KRAJ UTAKMICE - SRBIJA JE POBEDILA SA 92:82

40. minut - Trojka! Bogdanović stavlja tačku na ovu utakmicu jer do kraja je ostalo 39 sekundi, a Orlovi imaju devet poena prednosti.

40. minut - Milosavljević je imao polovičan učinak iz penala. Dobrom odbranom Bogdanović je naterao Davisa Bertansa na faul. A potom je igrač Sakramenta iskoristio oba slobodna bacanja - 85:77 za Srbiju.

39. minut - Dairis Bertans opet nepogrešiv sa penala, a na drugoj strani Kuzmić je nekako ugurao loptu u koš za 82:77.

38. minut - Mini seriju Srbije nastavlja Gudurić posle još jednog dobro kontranapada. Sada je 80:75, Srbija je napravila veliki korak ka pobedi!

37. minut - Bogdanović je sa dva penala doneo izjednačenje, a onda je Jović pogodio iz kontre i izborio dodatno bacanje koje pogađa. Srbija vodi sa 78:75.

37. minut - Dairis Bertans trojkom približava Letonce na minus jedan, Bertans potom blokira Marjanovića, a onda nova trojka Porzingisa i za vođstvo od 75:73.

36. minut - Micić greši u napadu, a Letonci to koriste i odmah postižu koš u kontranapadu za 73:69.

35. minut - Lučić pravi peti faul i to u skoku pod protivničkim košem. To bi mogao da bude ozbiljan problem za Srbiju. A na drugoj strani Bertans poentira pod košem i smanjuje na 73:67.

34. minut - Novi koš Srbije, sada Bogdanović posle ulaza pod koš i Orlovi vode sa 73:65. Malo je usporen ritam na obe strane.

33. minut - Zakucavanje Mačvana za 71:65, a prethodno mu je sjajno asistirao Jović. Ovo su trenuci kad se lomi utakmica.

32. minut - Bertans nastavlja da pogađa penale kao na treningu. Ovaj put su bila tri bacanja i Letonci ostaju u igri - 69:65.

31. minut - Odigrali su lepo pik end rol Jović i Marjanović, pa centar Srbije lagano pogađa. Na drugoj strani Škele - 67:62

- Kraj treće četvrtine

30. minut - Davis Bertans nije pogrešio sa linije penala za 63:60, ali Bogdanović još jednom uz zvuk sirene cepa mrežicu za dva poena - 65:60.

29. minut - Milosavljević je promašio polaganje, dok je Letonija bila sigurna u kontranapadu na drugoj strani. 62:58.

28. minut - Letonci su malo zategli odbranu, što se odmah osetilo na parketu. Smanjili su na 62:56.

27. minut - Srbija u ovim trenucima igra sasvim dobru odbranu. A u napadu je pogodio Milosavljević sa poludisance i to je 62:54.

26. minut - Kapiten Mačvan se dobro snašao pod protivničkim košem. Onda ide dobra odbrana na drugoj strani, pa Bogdanović u napadu asistira Kuzmiću za 2+1 i Srbija ima 60:54.

25. minut - Nastavljaju braća Bertans da rešetaju trojke, sada Davis pogađa iz ugla, ali Bogdanović uzvraća dvojkom. Međutim, u nastaku Dairis Bertans 2+1 i sada je samo poen razlike 55:54.

24. minut - Borben je Kuzmić i uspeo je sada pod košem da izvuče čevrti prekršaj Porzingisa. Centar Srbije precizan jednom, pa i Mačvan za dva u sledećoj akciji - 53:49.

23. minut - Letonci su sada u problemu, Porzingis je napravio treći faul i to nameran na Joviću koji mu je ukrao loptu. Srpski plej promašio je oba penala.

22. minut - Gudurić istrčava iz bloka i pogađa šut za tri poena. Srbija vodi sa 50:49.

21. minut - Letonci otvaraju drugo poluvreme pogotkom Strelnijeksa, ali uzvraća odmah Gudurić i sada je 47:49.

Kraj prvog poluvremena. Bogdanović je ubacio 15, a Marjanović 11 poena za Srbiju. Kod Letonaca Dairis Bertans ima 13 poena.

20. minut - Nastavlja se penal završnica. Opet Peiners, sada dva puta precizan. Na drugoj strani Štimac polovičan 45:45. Ali u poslednjoj sekundi Peiners uspeva da provuče zicer. Letonija vodi - 45:47.

19. minut - Peiners jednom od dva sa penala, a onda hvataju Letonci skok u napadu i Davis Bertans pogađa sa poludistance. Na drugoj strani evo poena Gudurića, pa Srbija vodi sa 44:43.

18. minut - Davis Bertans pogađa trojku sa devet metara. Neverovatno. Smanjuju Letonci sa 42:40.

17. minut - Bogdanović sa poludistance precizan, ali Marjanović istovremeno pravi faul u napadu. To mu je treća lična greška - 42:35.

17. minut - Nastavlja Srbija, prvo Jović iz kontranapada, a onda i Marjanović zakucava ispod koša. Šmits uzvraća trojkom. Sada je 39:35.

16. minut - Milosavljević je bio polovičan sa slobodnih bacanja, a Marjanović pogodio zicer. Srbija ima 10 poena iz ofanzivnih skokova za sada.

15. minut - Sada dobra odbrana na obe strane, nekoliko napada nije realizovano.

14. minut - Kapiten Mačvan precizan oba puta sa linije za slobodna bacanja i eto vođstva Srbije konačno 32:30.

13. minut - Izjednačenje! Lučić je opet pogodio trojku - 30:30. Polako Srbija dolazi do daha.

12. minut - Bogdanović jedini daje koševe za Srbiju, sada sa penala - 25:29. Evo, krenuo je i Marjanović i Srbija je na minus dva -27:29.

11. minut - Nastavlja Bogdanović košgetersku seriju na početku druge deonice - 23:24. Ali Porzingis ubacuje daleku trojku. A onda i monstruozno zakucavanje posle dve banane na Štimcu - 23:29.

- Kraj prve četvrtine

10. minut - Lučić se odlično postavlja u odbrani, izvukao je faul Letonaca u napadu. Ali, na drugoj strani Porzingis za 18:24, ali Bogdanović precizan za tri uz zvuk sirene - 21:24.

10. minut - Marjanović još jednom ne greši sa linije za slobodna bacanja i sada je to 18:22.

9. minut - Najzad Srbija prekida seriju rivala, Marjanović pogađa sa penala. Pa pogađa i Lučić za tri, smanjili smo na 15:22. Lučić zatim polovično uspešan sa penala, a Letonci izbacuju loptu u aut.

8. minut - Davis Bertans sada precizan sa linije penala, Letonci povećavaju prednost, a Srbija ne može da se sastavi u ovim trenucima. Sada i Škele pogađa oba puta, plus 12 - 10:22

7. minut - Konačno trojka Bogdanovića za 10:14, ali vraća Dairis Bertans trojkom i to pod faulom 10:18.

6. minut - Porzingis je pokazao kakav šut ima sa poludistance, a za njim i Dairis Bertans. Letonija vodi sa 7:14

5. minut - Trojka Letonaca Janis Tima i sada vode sa 5:10, uzvratio je Bogdanović za dva. Marjanović zamenio Kuzmića

4. minut - Prvi poeni iz igre Srbije posle više od tri minuta igre. Mačvan je pogodio, ali Bertans odgovara trojkom - 7:3. Odgovara Kuzmić, pa je sada 5:7.

3. minut - Porzingis sa osam metara gađa za tri poena. Srećom maši. Ali ne plaši se. Mačvan neprecizan, pa opet i Porzingis. Ipak, ne ide nam organizacija u napadu. Još dva napada smo prokockali.

1. minut - Porzingis sa poludistance preko Kuzmića. Tek da oste naši centri koliko je nezgodan za čuvanje. Sa druge strane, ne pogađa Lučić, ali je Kuzmić doneo novi napad. Bogdanović pogađa samo jedno bacanje. Branimo sledeći napad, ali ni Kuzmić ne pogađa. Precizniji Bertans iz kontre - 4:1 za Letonce.

UTAKMICA JE POČELA! NAPRED SRBIJA!

15.55 - Igrači su na terenu, intoniraju se himne.

Ko je bolja kombinacija - Bogdan i Mačvan ili Jović i Bobi?

Košarkaška reprezentacija Srbije od 16:00 počinje takmičenje na jubilarnom 40 Evropskom šampionatu, a prvi rival izabranika Aleksandra Đorđevića je vrlo neugodna selekcija Letonije. Srbija jeste favorit, ali s ozirom na brojne povrede i odustajanja, Orlovi ne mogu da računaju na sigurne bodove na startu turnira pošto će rivala predvoditi jedna od prošlosezonskih NBA senzacija Kristaps Porzingis.

Srbija - Letonija

Letonija na Evrobasket, gledajući novije košarkaške tokove stiže, čini se, u nikada jačem sastavu. Ovo napominjemo samo iz razloga što su Letonci osvojili zlatnu medalju na prvom Evropskom prvenstvu. Ali to je bilo davne 1935. godine i teško da ima još živih svedoka tog događaja. Plus, tada se igrala skroz drugačija košarka u odnosu na današnju, moglo bi se čak reći da to i nije isti sport u poređenju s košarkom 21. veka. Kako biste se upoznali s kvalitetima današnjom reprezentacije Letonije pročitajte našu DETALJNU ANALIZU.

Inače, u našoj grupi već je odigrana jedna utakmica. Belgija je prema očekivanjima dobila Veliku Britaniju - 103:90.

GRUPA D - 1. KOLO

Belgija - Velika Britanija 103:90

16:00: Srbija - Letonija

20:00: Turska - Rusija

