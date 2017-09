UŽIVO: Velika Britanija - Srbija

Pratite dešavanja iz Ulker Arene

Veličina slova A A A

4. minut - Igra se sada koš za koš, a došao je red i za prve poene Bogdanovića, a potom i Birčević pogađa trojku. Uzvraća Mari i smanjuju Britanci na 9:10.

3. minut - Okreću Britanci na 4:2, ali Jović trojkom vraća prednost Orlovima, sada je 4:5. Klark je precizan na drugoj strani - 6:5

2. minut - Serija promašaja sa obe strane, Jović, pa Lučić. A Britanci u prva dva šuta nisu ni obruč pogodili. Vodi Srbija - 0:2, pogodio je Kuzmić sa penala.

1. minut - Bogdanović je otvorio utakmicu sa dva promašaja za tri poena, ali ne pogađaju ni Britanci.

- Počela je utakmica

Košarkaška reprezentacija Srbija igra od 16 sati protiv selekcije Velike Britanije utakmicu četvrtog kola D grupe na prvenstvu Evrope i pobeda u tom meču mnogo bi značila izabranicima Aleksandra Đorđevića u borbi za čelnu poziciju na tabeli.

MOZZART SPECIJAL

Velika Britanija - Srbija

Mnogo uslova još uslova mora da se ispuni kako bi Orlovi zaista i osvojili to prvo mesto koje znači i izbegavanje Španija na potencijalnom putu do finala. O tim kalkulacijama pisali smo posle pobede na Turskom. Prvi uslov za to ispunili su Letonci koji su u uvodnom meču dana u D grupi ubedljivo savladali Rusiju.

MOZZART KVOTE

(1,90) Velika Britanija (hen17,5) Srbija 1,90

Da je bilo malo više sreće, simpatična ekipa s Ostrva mogla je možda čak i do šokantnih pobeda nad Turskom, ili čak Letonijom. I sve bi bila zasluga Gejba Olasenija, čoveka u koga selektor Džo Prunti ima beskrajno poverenje.

"Gejb je izvanredan igrač. On nam je toliko koristio u prethodne tri utakmice. Iskreno, stvari koje radi kako bi uticao na utakmicu, pričamo o ofanzivnim segmentima, zaista su njegov fah. Konstantno je na visini zadatka. Lepota njegove igre je to što za njega ne morate da zovete posebnu akciju. Često se dešava da imate igrače kojima biste napravili akciju i istu biste zvali kad je potrebno na terenu. Njega to ne zanima. On samo gleda ono što je njemu važno. A on hoće da pobeđuje, kao i svi u timu", rekao je Džo Prunti posle neizvesne završnice protiv Letonije.

(FOTO: FIBA)