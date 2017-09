Vanić napustio Vojvodinu: Nudili mi da ostanem, ali mene su doveli drugi ljudi

Vladimir Buač predvodi Novosađane na gostovanju Voždovcu

Ravno 40 dana. Toliko je izdržao Nenad Vanić na klupi Vojvodine. Došao je u haotičnoj situaciji, posle prvog meča kvaklifikacija za Ligu Evrope sa Ružomberokom, kad je nasledio Radoslava Batka, a odlazi u još dramatičnijim okolnostima u odnosu na one koje je zatekao, jer novosadski klub od petka nema ni upravu.

Ostavke predsednika Dušana Mijića i predsednika Nadzornog odbora Dragoslava Vukovića uticale su i da Vanić digne sidro na „Karađorđu“: Posle samo samo osam zvaničnih utakmica na klupi Lala (pet pobeda, tri poraza, gol-razlika 9:8).

I to dan uoči gostovanja Voždovcu u osmom kolu Superlige.

„Posle svih događaja u klubu i dolaska nekih novih ljudi na čelo Vojvodine, ovim činom želim da im omogućim da nesmetano rade na formiranju onoga što imaju na umu i ostvarenju svojih ciljeva. Imao razgovor sa ljudima koji su preuzeli rukovođenje klubom i oni su mi ponudili da ostanem, na čemu sam im zahvalan, ali sam ipak odlučio da svoje mesto ustupim nekom drugom. Na ovaj način se ne solidarišem s ljudima koji su otišli, ali s obzirom na to da su me oni doveli, smatram da je ispravno da odem i ja. Mogu da kažem samo to da sam sa njima imao odličnu saradnju, što pokazuju rezultati koje smo ostvarili i položaj Vojvodine na tabeli. Imao sam izuzetan odnos sa ostalim članovima stručnog štaba, medicinskim osobljem, ljudima iz svih struktura kluba, kao i medijima“, rekao je Vanić, a preneo zvaničan sajt novosadskog superligaša.

Sportski žurnal piše da će umesto Nenada Vanića ekipu na gostovanju Voždovcu (19.00) voditi Vladimir Buač, nekadašnji prvotimac Vojvodine, proletos, posle ostavke Aleksandra Veselinovića, privremeni komandant u derbiju sa Partizanom u Humskoj.

On će ne megdan Iliji Stolici, koji ima mir u klubu, ali ne baš do kraja listu kadrovsku situaciju.

„Dejan Georgijević se posle duže pauze vratio u trenažni proces i u konkurenciji je za tim. S druge strane, Jovica Blagojević je povređen, dok Miloš Mihajlov neće moći da igra zbog kartona. Orni smo za veliki izazov u vidu sedam utakmica do kraja meseca. U tom periodu iskoristićemo sve igrače u rotaciji. Jedva čekamo da počne meč sa Vojvodinom“, preneo je trener Voždovca.

SUPERLIGA - 8. KOLO

Petak:

Mačva - Čukarički 0:2 (0:1)

/Mudrinski 5, Mićin 78/

Subota:

Bačka - Radnički Niš 1:1 (0:0)

/Ivković 90+4 - Aksentijević 51/

Javor - Crvena zvezda 0:2 (0:2)

/Rikardinjo 15, Donald 26/

Spartak - Napredak 2:1 (2:1)

/Ivanović 16, 34 - Alivodić 29/

Radnik - Rad 3:1 (1:0)

/Zlatanović 20pen, Mijić 47, Radović 78 - Lutovac 50/

Borac - Zemun 0:0

Partizan -Mladost Lučani 3:0 (0:0)

/Nemanja G. Miletić 53, Pantić 62, Tavamba 70/

Nedelja:

TABELA:

(FOTO: Star sport)