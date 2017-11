Vanja Marinković: Zvezda me nije zvala! Ugledao sam se na Brajanta, najteže protiv Gagija

Mladi košarkaš Partizana odgovarao na pitanja navijača na sajtu ABA lige

Veličina slova A A A

Vanja Marinković, mladi košarkaš Partizana, odgovarao je na pitanja ljubitelja ABA lige. Kao i uvek u ovakvim situacijama, bilo je zanimljivih pitanja i odgovora.

Krenimo redom.

Koliko još planiraš da ostaneš u Partizanu i kada planiraš da izađeš na draft?

"Za Partizan mene veže mnogo više od ugovora. Videćemo koliko ću ostati. Trenutno ne razmišljam o tome. Dok traje sezona, mislim samo o tome kako najbolje mogu da doprinesem da Partizan pobeđuje".

Ko ti je omiljeni fudbaler, a ko omiljeni košarkaš?

"Crno-beli kapiteni, Saša Ilić i Novica Veličković".

Šta misliš koliko može Partizan u ABA ligi ove sezone?

"Trudićemo se da budemo što bolje plasirani. Liga je dosta ujednačena, već je bilo i nekih iznenađenja, tako da će nijanse odlučivati. Naše je da se potrudimo da budemo najbolji kada bude najpotrebnije. Dokle će nas to odvesti, teško je u ovom trenutku reći".

Koji bivši saigrač ti najviše nedostaje?

"Uh, kada se osvrnem iza sebe, mnogo ih je otišlo za ovih par godina. Mnogo sjajnih ljudi i sjajnih košarkaša. Od nekih sam učio, a da svima sam delio i dobro i zlo, kao što je to uvek slučaj u Partizanu, tako da ne mogu nekoga da izdvojim".

Zašto broj "9"?

"Ne postoji neki poseban razlog, prosto mi se svideo broj. Jesam rođen devetog u mesecu, ali nije ni to imalo neki uticaj".

Da li je istina da te je Crvena zvezda zvala da pređeš u njene redove?

"Nije".

Da li pratiš NBA ligu i za koga navijaš tamo?

"Pratim koliko mi obaveze dozvoljavaju, a sada navijam prvenstveno za Sakramento, posle i za San Antonio, Denver, Minesotu, Kliperse… Sve gde ima naših. Ranije, dok je igrao Brajant, navijao sam za Lejkerse".

Šta je to što bi ispunilo tvoju košarkašku karijeru?

"Osvojene titule sa klubom, a jednog dana i sa A reprezentacijom Srbije. Ako se ostvariš i na klupskom i na reprezentativnom planu, onda je to to".

Kako si zavoleo košarku i sa koliko godina si počeo da treniraš?

"Stariji brat je trenirao košarku, pa sam nekako uz njega počeo i ja da se interesujem. Imao sam šest godina kada sam otišao na prvi trening".

Za koji klub u NBA ligi bi voleo da igraš?

"Nemam nekih posebnih želja, ako odem u NBA, voleo bih da to bude tim u kojem ću imati važnu ulogu".

Kada si otišao na prvu Partizanovu utakmicu?

"Ako se ne varam, bila je sezona 2007/08 i bila je u pitanju Evroliga, jedna od prvih utakmica u sezoni. Igrali smo protiv Lotomatike".

Koja ti je omiljena utakmica koju si igrao?

"Svaka pobeda u derbiju protiv Zvezde je nešto posebno. Volim da ih igram i naravno da je pobeda u toj utakmici uvek malo draža od ostalih. Prošle sezone tek što sam se vratio na teren posle povrede, igrali smo derbi i dobili tako što smo u poslednjoj četvrtini napravili 10 razlike. Recimo da mi je ta utakmica bila draga, iako nije bila odlučujuća".

Ko ti je idol?

"Nemam posebnog idola, ali ako treba da se opredelim onda je to Kobi Brajant. Njemu se divim od kako sam počeo da se zanimam za košarku".

Ko je po tebi najbolji igrač u istoriji KK Partizan?

"Bez puno uvijanja, mislim da je to nemoguće odrediti. Partizan je kroz istoriju dao toliko asova da je teško i nabrojati ih sve, a da nekoga slučajno ne izostaviš".

Da se ne baviš košarkom, da li bi trenirao neki drugi sport?

"Sigurno bih se bavio sportom i to nekim kolektivnim., ali nemam ideju kojim. Malo teško da sebe mogu da zamislim kao fudbalera ili odbojkaša iako volim da gledam te sportove".

Ko je najbolji trojkaš u ABA ligi?

"Ima puno dobrih šutera, videćemo kako će sezona da se odvija i ko će na kraju da se izdvoji".

PES ili FIFA?

"PES".

Od kog starijeg saigrača si pokupio najviše fora?

"Bila je privilegija da treniram pored igrača kao što su Milosavljević, Pavlović, Bogdanović… Trudio sam se da od svakoga usvojim nešto što u svojoj igri mogu da primenim".

Ko je najbolji igrač protiv kojeg si igrao?

"Igrač koji mi je najviše problema zadavao je zapravo bio moj saigrač na treninzima. Dragan Milosavljević. Dati koš kada te on čuva je bilo mnogo mnogo teško".