Vanja Milinković Savić zapanjio legendu Milana

Slavni golman poručio da je Srbin u dobrim rukama

Italijanska Serije A je lansirala Sergeja Milinković Savića u savežđe najboljih mladih fudbalera Evrope, a sledeće sezone bi mogla da bude i odskočna daska za njegovog rođenog brata Vanju. Golman mlade reprezentacije Srbije je zimus potpisao predugovor sa Torinom, a pre nekolkiko dana se priključio treninzima italijanskog tima kako bi se što bolje adaptirao pre početka debitantske sezone na Čizmi.

Maldi golman je na Apeninima najavljen kao buduća zvezda, a posbeno je iznenadio italijanske medije odgovorom na pitanje koji golman mu je uzor. Umesto zvezda poput Bufona, Kasiljasa ili Nojera uz koje je podrastao, Srbin je kao uzora naveo kristijana Abijatija.

Ovaj Italijan je bio deo legendarne epohe u Milanu, jedan je od igrača sa najdužim stažom u timu Rosonera, ali nikada nije imao status zvezde. Često je bio u senci drugih golmana...

„Iznenađen sam. Njegove reči su me zapanjile. Nisam to očekivao od njega. Pričamo o momku koji ima samo 20 godina i koji nikada ranije nije igrao u Italiji. Istina, osvajao sam trofeje ranije, ali više ne branim... Naravno da sam počastavovan njegovim komplimentima. Mlađim generacijama bi bilo lakše da kažu da im je idol Bufon“, čudi se slavni Italijan otkud baš on da bude idol gorostasnom Srbinu.

Abijati je upoznat sa kvalitetima golmana Orlića.

„Gledao sam Vanju na TV u nekoliko mečeva, kada je branio protiv Legije u poljskom prvenstu i kada je branio za mladu reprezentaciju Srbije. Ostavio mi je dobar utisak“.

Italijan je sezonu 2006/07 proveo u Torinu kao pozajmljen golmana Milana.

„Vežu me prelepe uspomene za Torino, a imam i rođaka koji je poptuno lud za ovim klubom“.

A dobro mu je poznat i način rada Siniše Mihajlovića pod čijom će palicom vanja raditi u Torinu.

„Tokom poslednje sezone u Milanu, Siniša mi je bio trener. Odličan je stručnjak, ima glad za uspehom i veliki je motivator. Iznenadio me je koliko je dobar motivator. Ako date 98 odsto sebe, on će vam tražiti da date 110 odsto. Nema lakih treninga kod njega. Vanja je u dobrim rukama, Siniša će mu pomoći da brzo napreduje. Mihajlović je mekog srca i slab je na mlade fudbalere. Ume sa njima. Kada samo pomislim koja je hrabrost bila potrebna da gurne Donarumu u vatru sa 16 godina...“

