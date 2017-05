Vatromet na Stamford Bridžu - 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 3:3, 4:3! Gol i greška, osmeh i suze večnog kapitena... (VIDEO)

Ali, Stamford Bridž mu oprašta, pošto je podigao novi pehar

Slavljenička pesma orila se Stamford Bridžom u danu kada krcate tribine pozdravile nove šampione Engleske. Nema veze što je Čelsi prvi put primio tri gola otkako je kormilo preuzeo Antonio Konte, na kraju se piše samo pobeda u spektaklu sa sedam golova i dva izjednačenja. Jer, u mislima svakog navijača plave krvi bio je samo jedan čovek - Džon Teri.

Čovek koji je obeležio celu jednu epohu Lavova iz Zapadnog Londona, pretposlednji put poneo je kapitensku traku prve i jedine ljubavi i meč obeležio golom, greškom, osmehom i suzama. I sve to u samo dva minuta. U svom 491. premijerligaškom meču i prvom startu još od septembra, Teri je morao da zatrese mrežu i tako upiše bar jednu recku i u sedamnaestoj uzastopnoj sezoni. Na svoj, prepoznatljivi način, posle prekida. To je i učinio, mada je nepuna dva minuta kasnije „asistirao“ Etijenu Kapueu kako bi matirao Asmira Begovića, što je legendarnog asa dovelo do suza. Kao i gol koji je neznatno ranije postigao.

Veče puno emocija uspelo je na kraju da se završi i pobedom nakon odlične reakcije Seska Fabregasa u završnim minutima. Ali, verovatno je za to malo ko mario, pošto je titula već obezbeđena. Konte je na teren poslao osam rezervista, gde su samo Eden Azar, Cezar Aspilikueta i N'Golo Kante bili predstavnici standardne ekipe.

Posle titule vrednog gola protiv VBA, Miši Batšuaji ponovo je zatresao mrežu i tako upisao svoj treći gol iz svega četiri šuta za celu sezonu u Čelsiju! Svoj prvenac i gol vredan novog vođstva postigao je i Cezar Aspilikueta, čime je na pravi način zaokružio jednu divnu sezonu.

Trenutke opuštanja, verovatno i neuigranosti svih rezervista Čelsija, Votford je iskoristio kako bi u drugom delu utakmice stigao dva gola zaostatka i preko Darila Janmata i Stefana Okake učini meč dodatno interesantnijim.

Ali, na kraju je šampionska fešta bila ustoličena sa nova tri boda i pobedom koja će biti uvod u pravu, plavu žurku, sa sve uručivanjem trofeja.

(FOTO: Action Images)