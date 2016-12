VATROMET ZA KRAJ! (VIDEO)

Čelsi ubeležio i 13. uzastopnu pobedu u Premijer ligi i tako izjednačio apsolutni rekord Arsenala iz sezone 2001/02 - 4:2

Hal, Lester, Mančester junajted, Sautempton, Everton, Midlzbro, Totenhem, Mančester Siti, VBA, Sanderlend, Kristal Palas, Bornmut i danas Stouk. Čak 32 postignuta i samo četiri primljena gola. Čelsijev prvi deo 2016. jeste bio košmaran i gotovo katastrofalan, ali Plava mašina uspela je da se izdigne, demonstrira silu i na spektakularan način završi godinu! Uz trinaestu uzastopnu pobedu u Premijer ligi i to uz pravi vatromet golova (4:2), za novi beg na devet bodova prednosti u odnosu na Liverpul i deset od Mančester Sitija.

A upravo će međusobni okršaj dva najbliža pratioca Konteove strašne družine zatvoriti godinu na isteku, pa bi eventualni remi došao kao trešnjica na Čelsijevu slavljeničku tortu.

Uspevao je Stouk dva puta da ogrebe moćnog protivnika, ali ni maksimalni napori gostiju nisu mogli da poremete Čelsi da nastavi teror kakav nije viđen još od šampionske generacije Arsenala iz sezone 2001/02, koja je tada isto urezala trinaest recki zaredom!

I sve to Čelsi je odradio bez Pedra i Nemanje Matića u sastavu, iako je srpski as odigrao poslednjih dvadesetak minuta, kako bi zacementirao pobedu. Ali, Konte je imao spremna dva džokera iz rukava i ispostavilo se da je napravio pun pogodak što je Vilijana i Seska Fabregasa vratio u prvi tim. Jer, od dvojice vezista dobio je dva pogotka i isto toliko asistencija! I to onih koje su španskog majstora uvele u probrano društvo igrača sa minimum 100 završnih dodavanja u Premijer ligi. Ispred Fabregasa sada su samo još Vejn Runi (101), Frenk Lampard (102) i Rajan Gigs (162).

Izdržao je Stouk gotovo 34 minuta, pre nego što je zadobio prvi udarac pravo u lice. Da je Čelsi zaista prava napadačka mašinerija koja napada iz svih oružja potvrđeno je posle nebeskog skoka Gerija Kejhila, čime je razbio led u sitne komade i načeo Poterse.

Ipak, drugo poluvreme donelo je pravu kišu golova, za još veći užitak krcatog Stamford Bridža. Tek što se lopta zakotrljala sa centra u drugom delu Bruno Martins Indi zatresao je mrežu Tiba Kurtoe i tako prekinuo učinio da se ista zaleluja po prvi put posle 451 minuta premijerligaške akcije.

Ali, to je samo razbesnelo Plavu mašinu. Nepunih 11 minuta kasnije usledila je akcija, odnosno - mat u tri poteza. Sve je krenulo od dva fantastična driblinga Viktora Mozesa, koji je potom uputio nizak centaršut ka Edenu Azaru, da bi on ostavio loptu Vilijanu za šut kroz šumu nogu Stoukovih igrača i novo Čelsijevo vođstvo. Bio je to početak kraja Stouka, uprkos tome što je sedam minuta kasnije Piter Krauč još jednom uneo tračak nade da bi sastav Marka Hjuza mogao do senzacionalnog boda.

Baš kao što je Bruno Martins Indi uhvatio domaćina na spavanju, tako su Fabregas i Vilijan uzvratili istom merom nakon Kraučove realizacije. Tresao se Stamford Bridž do temelja, a Konte dobio potvrdu da će u nastavku sezone definitivno imati slatkih muka da sastavi tim dostojan osvajanja nove šampionske krune.

I upravo je taj Vilijanov hitac potpuno umirio Stouk. Gosti su potpuno stali, a zato je brzo usledila kazna. Za spektakularan finiš 2016. godine. A ovog puta strelac je bio Terminator Dijego Kosta!

Čelsi će već u prvim danima 2017. godine imati priliku da uđe u istoriju engleskog šampionata kao prvi tim sa 14 uzastopnih trijumfa i to na gostovanju Totenhemu (04. januar, 21.00).

PREMIJER LIGA, 19. KOLA

Petak

Hal - Everton 2:2 (1:1)

/Doson 6, Snodgras 65 - Maršal 45ag, Barkli 85/

Subota

Barnli - Sanderlend 4:1 (1:0)

/Grej 31, 51, 53, Barns 67 penal - Defo71/

Čelsi - Stouk 4:2 (1:0)

/Kejhl 34, Vilijan 57, 65, Kosta 85 - Martins Indi 46, Krauč 64/

Lester - Vest Hem 1:0 (1:0)

/Slimani 20/

Mančester Junajted - Midlsbro 2:1 (0:0)

/Marsijal 85, Pogba 87 - Ledbiter 67/

Sautempton - VBA 1:2 (1:1)

/Long 41 - Filips 43, Robson-Kanu 50/

Svonsi - Bornmut 0:3 (0:2)

/Afobe 25, Frejzer 45+1, King 89/

18.30 Liverpul - Mančester Siti

Nedelja

14.30 Votford - Totenhem

17.00 Arsenal - Kristal Palas

