Vatutin o šansama Teodosića za NBA: Ako se želje poklope...

Gde će Miloš Teodosić? Čini se da je „sad ili nikad“ šansa za NBA i da je ovo prilika karijere da se najbolji evropski plejmejker oproba u najjačoj ligi sveta.

Zainteresovanih klubova ima. Najviše je zagrizao Bruklin čiji čelnici su tokom nedelje boravili u Moksvi i gledali meč sa Darušafakom u kojem je Teodosić blistao. Ali problem je što srpski reprezentativac neće u klub koji ne zadovoljava njegove sportske ambicije. A Bruklin je ubedljivo najgori u NBA ligi...

Ako Teodosić ipak ne dobije zadovoljavajuću ponudu s one strane Atlantika, opcija je i ostanak u CSKA. Naravno da bi Armejci želeli da zadrže najboljeg igrača, a povodom toga se oglasio i prvoi čovek kluba Andrej Vatutin.

„Interesovanje NBA klubova za Teodosića još je jedan dokaz činjenice koliko je on veliki igrač i da smo imali valjan razlog što smo verovali u njega svih ovih godina. Ali uz dužno poštovanje Milošu, CSKA nije samo Teodosić, Hrijapa ili De Kolo. CSKA je tim! Na kraju sezone ističu ugovori devetorici naših igrača. Tokom leta će stručni štab i klupska uprava imati mnogo posla na procesu kompletiranja tima. Kao što je pisalo u klasicima, dogovor je proizvod strpljenja dve strane. Ako se narednog leta volja i želja CSKA i Teodosića budu poklapali kao do sada, ona je to jedna priča. Ako se ne budu poklapali, ona je to sasvim druga stvar“, rekao je Vatutin za ruske medije.

