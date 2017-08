Važno je biti Zvezdin Nemanja

Nekadašnji član OFK Beograda imao veliku ulogu u trijumfu protiv Krasnodara

Kada ste školovani kao napadač, koji je bio najbolji strelac Omladinske lige Srbije, sigurno su vam golovi i asistencije glavni reper učinka. Tako je možda nekad razmišljao Nemanja Milić! A danas? Sve što smo mnogo puta pisali za Slavoljuba Srnića važi i za tihog momka iz Sombora.

On je Milojevićev vojnik, moderni višebojac koji je spreman obe ruke da stavi u ključalu vodu. Samo da timu bude dobro. Upravo smo takvu Nemanjinu partiju videli u dvomeču protiv Krasnodara.

Tamo u Rusiji je asistirao Pešiću za drugi gol, a u Beogradu je izdušio... Nije podgrevao atmosferu na Marakani driblnzima kao Nemanja Radonjića, ali je pokazao da je u ovom trenutku važno biti Zvezdin Nemanja.

Mnogo dobijenih duela, mnogo presečenih lopti, bezbroj udvajanja na strani gde je dejstvovao Vanderson. Taktički perfektna partija.. Zbog svega navedenog Nemanja Milić je aplauzom ispraćen sa Marakane u trenutku kada je Urošu Račiću prepustio mesto. Povreda ga je sprečila da do kraja meča ispiše doktorsku disertaciju na temu kolektivne igre.

„Dobio sam udarac, plus sam nezgodno pao. Jedva sam se kretao u tim momentima. Evo i sad nekako mrdam. Kao dam sa uklještio neki živac. Malo me sad popušta, ali je osećaj predivan. Izbacili smo mnogo jak tim, odigrali smo vrhunsku partiju. Pokazali smo da u današnjem fudbalu nema favorita“, kaže za MOZZART Sport Nemanja Milić.

Da je bolje završio akciju u prvom poluvremenu, posle dodavanja Gelora Kange, Zvezdin ofanzivac bi imao perfektan učinak. Kada smo ga podsetili na tu situaciju Milić se samo nasmejao:

„Možda sam u prvom trenutku žalio sa tom šansom. A sada, ako hoćete iskreno, baš me briga. Da nismo prošli verovatno bi me ta situacija proganjala. Ovako mi je mnogo lepo, zadovoljan sam“.

Partija karijere. Tako su mnogi opisali učinak Nemanje Milića.

„Jedna od najboljih utakmica od kada igram fudbal. Mnogi pominju to što sam bio požrtvovan, što sam radio posao efanzivi... Ja samo igram onako kako mi se kaže. Ne treba nešto sam pominjati moj učinak. Kao ekipa smo delovali odlično. Bili smo mnogo, mnogo motivisani. I taj osećaj, kada istrčiš pred 50 hiljada... Nije fraza. To svakog normalnog čoveka ponese. I mene je ponelo“.

Ispratio je Milić žreb za Ligu Evrope i bio zadovoljan ishodom.

„Baš mi je drago što ćemo sa takvim ekipama da se ukrstimo. Potrebno je da vidimo gde smo i šta smo. Super je i što nismo favoriti. Nismo to bili ni protiv Sparte, ni protiv Krasnodara. Ubeđen sam da sa svakim možemo da se pobijemo. Ali sada nas očekuje derbi, ima vremena da razmišljamo o Arsenalu, BATE Borisovu i Kelnu“, zaključio je Milić.

Piše: Darjan Nedeljković

(FOTO: Star Sport)