Vazura o Leonardu: Mi smo se dogovorili, on nije! Obeštećenje 4.000.000 evra

(Od izveštača MOZZART Sporta iz Atine)

Sinoć je delovalo da je gotovo, već jutros nije. A da li će biti? To niko u Partizanu ne može da garantuje, jer je sam Leonardo da Silva Soza toliko nepredvidiv - i na terenu i van njega - da je realizacija posla sa Mecom, najednom, usporena.

Razlog: strelac 24 gola iz minule sezone (još) nije utanačio uslove saradnje sa francuskim klubom, iako je ovaj sve detalje sa crno-belima precizirao.

To je izveštačima beogradskih medija iz Atine, gde Parni valjak sutra igra revanš trećeg kvalifikacionog kola za Ligu šampiona, pojasnio Miloš Vazura.

"Mi smo s Mecom dogovorili uslove. Ostalo je da to učini i Leonardo. Koliko sam upućen, do sinoć to nije uspeo da uradi. Ne mogu da se "nađu" oko nekih cifara koje Brazilc želi. Čekamo da se on dogovori. To je sve što mogu da kažem u ovom trenutku. Više informacija očekujem do kraja dana", obrazložio je generalni direktor Partizana trenutni status krilnog napadača.

Leonardo je ostao u Beogradu i sa svojim advokatima je na neprestanoj vezi verovatno budućim poslodavcima. Oni su mu, nezvanično, ponudili platu od 1.200.000 evra po sezoni. Uz bitnu stavku, reč je o bruto iznosi, što bi Brazilcu, kad se odbiju visoki porezi u Francuskoj, ostavilo oko 800.000 evra. Šuška se, on traži bar 1.000.000 evra neto.

Ako se "nađe" sa Mecom bio bi to još jedan poslovni bingo Partizana ovog leta (posle transfera Nikole Milenkovića, Dušana Vlahovića i Nemanje Mihajlovića), golgetera iz Adire je prošlog leta doveo kao slobodnog igrača, a za njega bi uzeo ogroman novac na ime obeštećenja.

"Ne bih smeo da govorim o tome kako bi nam platili (pretpostavka je pola odmah, ostatak na rate, op. au), ali svakako je cifra 4.000.000 evra. Okruglo. Leu su ponudili ugovor na četiri godine".

Kad se svi ti podaci imaju u vidu jasno je da je ostanak Leonarda u Partizanu, praktično, nemoguća misija. Posebno što ni on sam nije spreman da se stavi na raspolaganje Miroslavu Đukiću.

"Leonardo je bio povređen. Sportski direktor mi je preneo da je osetio bol u primicaču i da zbog toga nije trenirao u ponedeljak. Sve ostalo radimo u dogovoru s njim. Pre toga je redovno dolazio na treninge, na naprestanoj smo vezi", dodao je Miloš Vazura, prvi operativac Parnog valjka.

Piše: Aleksandar Joksić