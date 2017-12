Vazura: Pitam se šta bi bilo da se ovo desilo u Beogradu...

"Nadamo se da će počinioci biti uhvaćeni", kaže funkcioner crno-belih povodom napada na ekipu TV Partizan

Dvojica članova ekipe TV Partizan koji su napadnuti ispred hotela u Kijevu nisu teže povređeni, javljaju srpski izveštači sa lica mesta.

Povodom tog incidenta oglasio se generalni direktor crno-belih Miloš Vazura:

"Nadamo se da je to jedan od izolovanih incidenata, da to nije organizovano, već da je u potpunosti delo manje grupe. Osuđujemo napade, prijavili smo ih UEFA i policiji, a momak je otišao na ušivanje. Samo se pitam kakva bi reakcija bila da se to desilo u Beogradu. Nadamo se da će počinioci biti uhvaćeni", rekao je Vazura.

Verovali ili ne nakon napada nijedna policijska patrola nije došla kako bi izvršila uviđaj i ispitala žrtve o tome šta se dogodilo.

