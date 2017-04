Vazura: Prodali smo štopera za 5.100.000 evra i sve ostaje Partizanu, ali za Ljajića dugujemo 600.000, Bertiju 500.000...

“Zato sam nedavno, elaborirajući prelazak Milenkovića u Fjorentinu, rekao da je to najveći transfer, jednostavno, sve ostaje klubu”, poručuje čelnik Parnog valjka

Generalni direktor Partizana Miloš Vazura kaže da je u klubu potrošeno mnogo energije kako bi se obezbedila evropska licenca za nerednu sezonu, ali da ta potraživanja nisu jedina koja su stigla u klub.

Čelnik crno-belih u razgovoru za Žurnal otkriva da raznorazne tužbe iz prošlih vremena stižu na klupsku adresu, što svakako utiče na zaduženje kluba, ali poručuje da ova uprava Parnog valjka ima jasan plan kako smanjiti dugovanja.

“Da, veliki nameti iz prošlosti... Javnosti je već poznato, finansijski smo se izuzetno iscrpeli da bismo dobili evropsku licencu. Znate, nije lako, svaki dan stižu nove tužbe. Nećete verovati: obaveze prema menadžerima još iz doba Ljajića, Klea! Sve to moramo da isplaćujemo, plus, to nisu male cifre. Za Ljajića, na sudu, 600 hiljada, Levijatis... Pa, Serđo Berti, tužba od 500 hiljada! Zato sam nedavno, elaborirajući prelazak Milenkovića u Fjorentinu, rekao da je to najveći transfer, jednostavno, sve ostaje klubu. Nema da negde ode 30 odsto, daje se samo zakonski procenat menadžerima i, to je to”, rekao je Vazura za Žurnal.

Uspeli ste da zatvorite finansijsku konstrukciju za tekuću sezonu?

“Trenutno imamo finansijski vakuum dok ne stignu novci od Fjorentine, međutim, neće da bude problema, isplatićemo sve obaveze do kraja prvenstva”.

Znači, iz Italije još nije stigla finansijska injekcija.

“Nije, tek će... Danas smo isplatili platu zaposlenima. Imamo plan kako da im smanjimo i dugove prouzrokovane kašnjenjem, razgovarali smo: plan je da napravimo reprogram, povećamo plate za taj iznos, isplatimo sve u narednih godinu”.

Prodaja igrača je neminovnost.

“Neki govore da je najbolji tim u Srbiji Crvena zvezda!? Odgovaram, to će najbolje da se pokaže na kraju sezone, kroz tržišnu vrednost igrača. Partizan je prodao štopera za 5,1 milion evra, vrlo blizu su još neki transferi...”.

Stranci ostaju…

“Imamo dogovor sa igračima da kvalifikacije prođemo svi zajedno, posle sednemo za sto i vidimo šta i kako”.

Znači, postoji mogućnost da trilin Leonardo, Everton, Đurđević ostane u Humskoj za Evropu.

“Imamo neki usmeni dogovor… U slučaju uspeha u kvalifikacijama skočiće im cena, ako budemo igrali Ligu šampiona verovatno će dosta njih i da ostane”, rekao je Vazura.

