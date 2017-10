Vea ipak (još) nije predsednik

Iako je tako delovalo iz agencijskih izveštaja koji stižu iz Liberije, da će Žorž Vea konačno, iz trećeg pokušaja postati predsednik domovine mu, moraće ipak još da se sačeka na ovu vest.

Jer na redu je drugi krug pošto niti jedan kandidat nije uzeo više od polovine glasova. Nekadašnji rasni golgeter Milana, ali i PSŽ-a i Milana posle prvog kruga glasanja završio je kao drugi sa 35,21 posto, dok je najbolje prošao aktuelni potpredsednik Liberije, Jozef Boakaji koji je dobio 38,58 posto glasova.

Poznajući kakvi su izborni procesi na Crnom kontinentu, ni ovo ne mora da bude kraj kontradiktornih vesti koje stižu iz Liberije. Tamošnja izborna komisija je već objavila da se znaju samo preliminarni rezultati i da još ništa nije zvanično. Samo da bude mira.

Reports circulating round twitter and sources that George Weah has won the Presidential election in Liberia, well its not quite true pic.twitter.com/3UmsPozqhC