Veče čuda u NBA! Rasela isključili, on poludeo: Za mene ne važe ista pravila! Lebron bi sebi zalepio keca (VIDEO)

Stradanje Oklahome u Memfisu, Klivlend imao trojicu košarkaša sa dabl-dabl učinkom protiv Bostona

Kao po matrici, veče u NBA ligi obeležio je Rasel Vestbruk. Samo, ovoga puta nije bilo tripl-dabla. Niti dabl-dabla. Ovoga puta najkorisniji igrač dosadašnjeg tojka sezone i prvi kanditat za status MVP-a na naslovne strane probio se zahvaljujući - isključenju.

As Oklahome je sredinom treće četvrtine gostovanja Memfisu, gde je njegov tim na kraju ubedljivo poražen (80:114) završio u svlačionici, pošto su mu sudije u razmaku od nekoliko sekundi dodelile dve tehničke greške što je automatski značilo kraj susreta.

Povod za tehničke greške bile su Vestbrukove reakcije na odluku da se lopta, pri rezultatu 45:61, ne dodeli njegovom timu. Smatrao je da šut Marka Gasola nije stigao do obruča,da je vreme isteklo i da je posed trebalo da pripadne gostima (doduše, ponovljeni TV snimak ga demantuje, jedva, ali ipak demantuje).

Burno je reagovao i zato je morao napolje.

„Ljudi, pojma nemam što su me isključili. Da budemo pošteni do kraja, ovo je ludo. Ništa nisam uradio. Znam da često dobijam tehničke samo zato što pričam. Ne smem ništa da kažem ni kad se nadamnom prave faulovi, kao što je bilo na nekim prethodnim utakmicama. Ne sinoć, generalno. Za mene ne važe isti kriterijumi suđenja kao za druge, to ne mogu da prihvatim“, rekao je Vestbruk povodom isključenja.

Dotad je bio na nivou svojih partija. Dao je 19 poena u prvom poluvremenu i još dva u drugom, ali je posebno zanimljivo da za celu utakmicu nije podelio nijednu asistenciju. Imao je čak 13 promašaja iz igre.

U pobedničkom timu istakao se Španac Mark Gasol, završivši meč sa 25 poena.

Šampionski tim Klivlenda ne spušta nogu sa papučice za gas. Kavalirsi su zabeležili osmu uzastopnu pobedu na svom parketu, tako što su manje-više lako izašli na kraj sa Bostonom (124:118) u meču koji su dabl-dabl učinkom obeležile prve zvezde tima: Karji Irving (32 poena, 12 asistencija) i Kevin Lav (30 poena, 15 skokova) i Lebron Džejms (23 poena, 11 asistencija).

Mada, posle utakmice upravo je Kralj Džejms bio ljut. I to na samog sebe. Zbog čak osam izgubljenih lopti i činjenice da domaćin umalo da prokockao 20 poena prednosti.

„Bio sam užasan. U svakom pobedu. To je neprihvatljivo. Ako želim da pomognem ovom timu da stigne gde želi da stigne onda ne smem da radim takve stvari. Da se dele ocene, sebi bih zalepio jedinicu za ovu utakmicu“, brutalno iskreno priznao je Lebron.

I zato je veliki.

NBA LIGA, REZULTATI

Šarlot - Majami 91:82

/Voker 22 - Ričardson 20/

Klivlend - Boston 124:118

/Irving 32 - Tomas 31/

Memfis - Oklahoma 114:80

/Gasol 25 - Vestbruk 21/

Finiks - Toronto 99:91

/Beldšo 22 - Derozan 24/

Juta - Filadelfija 100:83

/Hil 21 - Iljasova 16/

Los Anđeles Lejkers - Dalas 89:101

/Rendl 18 - Metjus 20/

